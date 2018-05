Ce n'est pas que la gent féminine qui a osé les couleurs et les tenues hors du commun pour le tapis rouge du Gala Artis. On dirait même que les hommes se sont imposés cette année. Veston coloré, noeud original, coupes et matières différentes. Ils étaient vraiment beaux et tendance.

Voici nos préférés :

Julien Lacroix et Pierre-Yves Lord Pamela Lajeunesse

Kevin Raphaël et Andy Mailly-Pressoir JfGalipeau.ca

Jonathan Freeman et Yann Brassard JfGalipeau.ca Avec Miriam Baghdassarian.

Jean-François Ruel/Yes Mccan JfGalipeau.ca Tenue signée Comme des Garçons

Phil Roy JfGalipeau.ca

Alex Nevsky JfGalipeau.ca

PO Beaudoin JfGalipeau.ca En complet bleu poudre Topman

Antoine Bertrand JfGalipeau.ca Avec son magnifique veston en velours vert foncé.

Antoine Desrochers Pamela Lajeunesse Il a osé le bomber d'un rose vivifiant qu'il a combiné à des bottes Dr. Martens fleuris. Coloré!

Vincent Leclerc Pamela Lajeunesse

