Gala Artis 2018: suivez notre couverture en direct!

Le public québécois a choisi de récompenser ses chouchous, dimanche, à l'occasion de la 33e édition du gala des Artis, mais aussi de nouveaux visages.

Ludivine Reding, qui a marqué les esprits cette année en incarnant la jeune Fanny dans la série Fugueuse, est allée cueillir son premier prix Artis en larmes, celui du meilleur rôle féminin dans une série dramatique saisonnière.

Dans son discours, elle a rappelé l'importance de s'attaquer aux réseaux de prostitution, plutôt que de blâmer les victimes et leurs familles.

Les premières récompenses de la soirée sont allées à deux autres acteurs qu'on n'a pas souvent vu au gala Artis. Magalie Lépine-Blondeau et son collègue Gildor Roy ont mis fin à la domination de Guylaine Tremblay et Guy Nadon, qui gagnaient depuis des années dans les catégories meilleurs rôles féminin et masculin dans des séries dramatiques annuelles.

Les deux acteurs ont été salués pour leur rôle dans la très populaire émission quotidienne District 31.

Ils pourraient remonter sur la scène plus tard dans la soirée. Gildor Roy est en nomination pour son rôle dans la comédie Lâcher prise, alors que Magalie Lépine-Blondeau est en lice pour Boomerang.

Deux chouchous du public, Charles Lafortune et Gino Chouinard, ont quant à eux poursuivi leur récolte cette année, respectivement pour la meilleure animation d'une émission de variété et divertissement, et pour l'animation d'une émission de service.

D'autres habitués du gala pourraient décrocher de nouveaux prix, dont Guylaine Tremblay pour son rôle de Danielle dans En tout cas. Les animateurs Patrice L'Écuyer et Guy A. Lepage pourraient aussi ajouter un prix à leur riche collection.

Maripier Morin et Jean-Philippe Dion ont donné le coup d'envoi au 33e gala des Artis, en abordant d'emblée le sujet de l'année : le mouvement #Moiaussi.

Fait rare, les deux animateurs sont montés sur scène avant le numéro d'ouverture pour féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce mouvement, ajoutant qu'il était maintenant temps d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes.

LES NOMINÉS

Animateur/Animatrice de bulletins de nouvelles

- Pierre Bruneau (TVA Nouvelles)

- Céline Galipeau (Le Téléjournal)

- Pascale Nadeau (Le Téléjournal)

- Patrice Roy (En direct avec Patrice Roy, Le Téléjournal)

- Sophie Thibault (TVA Nouvelles)

Animateur/Animatrice d'émissions d'affaires publiques

- Mario Dumont (Mario Dumont)

- Anne-Marie Dussault (24/60)

- Paul Larocque (J.E, La joute)

- Denis Lévesque (Denis Lévesque, Le Québec parle)

- Charles Tisseyre (Découverte)

Animateur/Animatrice d'émissions de services

- Gino Chouinard (Salut, Bonjour!)

- Denis Gagné (L'épicerie)

- Marina Orsini (Marina Orsini, Deuxième chance)

- André Robitaille (Entrée principale)

- Pierre-Yves McSween (Indice McSween)

Animateur/Animatrice d'émissions de variétés ou de divertissement

- France Beaudoin (En direct de l'univers, Un homme à la mer)

- Guy Jodoin (La magie des stars)

- Charles Lafortune (La voix, La voix junior, Lâchés lousses)

- Patrice L'écuyer (Prière de ne pas envoyer de fleurs)

- Marc Labrèche (Info, Sexe et mensonges)

Animateur/Animatrice de magazines culturels et talk-shows

- Guy A.Lepage (Tout le monde en parle)

- Julie Bélanger (Ça finit bien la semaine)

- André Robitaille (Les enfants de la télé)

- Maripier Morin (Maripier!)

- Véronique Cloutier (Rétroviseur, 1res fois)

Rôle masculin/Comédies

- Adib Alkhalidey (Like-Moi)

- Antoine Bertrand (Boomerang)

- Martin Petit (Les pêcheurs)

- Gildor Roy (Lâcher prise)

- Marc Messier (Boomerang)

Rôle féminin/Comédies

- Sophie Cadieux (Lâcher prise)

- Katherine Levac (Like-moi)

- Catherine-Anne Toupin (Boomerang)

- Guylaine Tremblay (En tout cas)

- Magalie Lépine-Blondeau (Boomerang)

Animateur/Animatrice d'émissions de jeux

- Alexandre Barrette (Taxi payant)

- Stéphane Bellavance (Génial!, Au suivant)

- Guy Jodoin (Le tricheur)

- Patrice L'Écuyer (Des squelettes dans le placard, Silence on joue)

- Maripier Morin (Face au mur)

Animateur/Animatrice d'émissions de sport

- Dany Dubé (#LavoieDubé)

- Pierre Houde (Le Grand Prix de Formule 1, Le hockey des Canadiens, etc.)

- Chantal Machabée (Hockey 360, L'Antichambre, Le 5 à 7, Sports 30)

- Michel Bergeron (Dave Morissette en direct, La super soirée Coca Cola, La super soirée LNH)

- Dave Morissette (Dave Morissette en direct, Destination Coupe Stanley)

Rôle masculin/Séries dramatiques saisonnières

- Claude Legault (Fugueuse)

- Gildor Roy (Marche à l'ombre)

- Fabien Cloutier (Les pays d'en haut, Faits divers)

- Marc-André Grondin (L'imposteur)

- Vincent Leclerc (Les pays d'en haut)

Rôle féminin/Séries dramatiques saisonnières

- France Castel (Olivier)

- Sarah-Jeanne Labrosse (Les pays d'en haut)

- Karine Vanasse (Blue Moon)

- Ludivine Reding (Fugueuse)

- Sophie Desmarais (L'Imposteur)

Rôle masculin/Séries dramatiques annuelles

- Mathieu Baron (Unité 9)

- Luc Picard (District 31)

- Guy Nadon (O')

- Vincent-Guillaume Otis (District 31)

- Gildor Roy (District 31)

Rôle féminin/Séries dramatiques annuelles

- Hélène Bourgeois-Leclerc (District 31)

- Ève Landry (Unité 9)

- Magalie Lépine-Blondeau (District 31)

- Sophie Lorain (Au secours de Béatrice)

- Guylaine Tremblay (Unité 9)

Artistes d'émissions jeunesse

- Sarah-Jeanne Labrosse (Le chalet)

- Phil Roy (ALT-Actualité légèrement tordue, ALT 2016 : on ferme l'année, Code G)

- Pier-Luc Funk (Le chalet, Med, Code G)

- Pascal Morrissette (Cochon Dingue)

- Ève Landry (Salmigondis)

