Êtes-vous à la recherche d'un nouveau pub à découvrir? Avez-vous de la difficulté à vous rappeler le goût et le nom étrange de la bière que vous avez bue un soir d'été sur une terrasse du Plateau? Connaissez-vous la différence entre une «ale» et une «lager»?

Dans le vaste monde de la bière, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit de la blanche surette aux fruits qui se déguste devant un coucher de soleil sur une terrasse à la brune caramélisée à siroter entre amis un frisquet soir d'automne, on trouve toujours chaussure à son pied.

Mais comme c'est, justement, un vaste monde, il est souvent difficile de s'y retrouver. Heureusement pour nous, des passionnés de houblon ont concocté des applications mobiles pour nous faciliter la tâche.

Le HuffPost Québec vous en propose trois gratuites qui ont su nous charmer.

1. Untappd (***1/2)

Cette application est parfaite pour prendre en note les bières que vous avez prises lors d'une sortie ou à la maison. Il est possible de chercher une bière dans un moteur de recherche intégré à l'éventail élargi de même que par analyse du code-barre. Elle propose certaines étiquettes selon les bières analysées (sucrée, café, amère, etc.) et permet d'entrer un commentaire personnel.

Mais ce n'est pas tout. Elle permet aux amateurs de se connecter entre eux et de connaître les goûts et les évaluations des utilisateurs. Elle permet d'ailleurs de séparer les évaluations de ses «amis» de celles des autres utilisateurs en général. Une fonction qu'on aime bien puisqu'il est intéressant de connaître les goûts de nos proches.

Un système de récompenses par médaillon rend également l'expérience intéressante.

Point négatif: l'application n'est disponible qu'en anglais. Si l'anglais vous cause problème, l'application Pint Please! (malgré son nom anglais) comblera presque les mêmes fonctions, en plus de proposer un joli graphisme. Cependant, il n'est pas possible de poser des étiquettes sur les bières testées, il faut remplir un commentaire à la main.

2. 42 Bières (***)

Vous êtes à la recherche d'un endroit pour aller boire une bonne bière? Le blogueur derrière 42 Bières, Sébastien Leclerc Lavallée, a pensé à vous. Voici une application toute simple: elle ne fait que répertorier les pubs et autres brasseries à proximité pour aller déguster une bonne «broue». Sans flafla, mais très pratique.

3. BJCP 2015 Beer Styles (**1/2)

Cette application vise un public averti ou encore qui se questionne sur le merveilleux monde de la bière. Attention, cette application est en fait le guide créé par Beer Judge Certification Program en 2015 pour évaluer une bière appartient à quel genre, selon quel pays et les ingrédients utilisés. Bref, c'est le genre d'application pour les mordus qui veulent connaître les différences entre une ale et une lager, ou encore ce qu'est une IPA.

Malheureusement, le guide n'est disponible qu'en anglais. De plus, le rendu graphique laisse quelque peu à désirer, ce qui rend la lecture plus lourde et sérieuse que ludique. BJCP 2015 Beer Styles est disponible sur Google Play, alors que BJCP Styles est disponible dans l'Apple Store.