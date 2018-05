Selena Gomez s'amuse de son maquillage raté au Gala du Met 2018

De l'art de rire de soi. Raillée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux pour avoir un peu trop forcé sur l'autobronzant lors de son apparition à l'édition 2018 du Gala du Met, Selena Gomez ne semble pourtant pas prendre au sérieux ce fashion faux pas. Preuve en est, la chanteuse de 25 ans a publié ce mercredi 9 mai sur son compte Instagram, une vidéo dans laquelle elle rit de son maquillage raté.

Ce lundi 7 mai, comme tous les ans au début du printemps, le gala du Metropolitan Museum of Art (Met) de New York agite toute la planète people. Ce sont toutes les plus grandes stars du cinéma, de la chanson, de la télévision et du mannequinat qui affluent à ce grand événement mondain organisé par Anna Wintour, la célèbre directrice du magazine Vogue depuis trois décennies. Cette année, le thème "Corps célestes : Mode et imagerie catholique" a offert des tenues, toutes plus exubérantes les unes que les autres.

Selena Gomez n'a pas manqué au rendez-vous en se présentant sur le tapis rouge vêtue d'une vaporeuse robe blanche au vertigineux décolleté. Ondulés et remontés, ses cheveux laissaient découvrir des boucles d'oreilles argentées tandis que son petit sac couleur crème s'est fait remarquer pour le proverbe biblique qu'il laissait apparaître: "La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée". Mais c'est le maquillage de l'ancienne star de "Disney Channel" qui a fait le plus couler d'encre. En plus d'un fard à paupières dorée un peu trop appliqué, l'interprète de "Revival" au visage orangée n'a visiblement pas lésiné sur l'autobronzant.

Consciente de cette erreur de make-up, la jeune artiste a pris cette affaire au second degré en partageant sur son compte Instagram, une vidéo pleine d'auto-dérision. "Aimée" plus de 8 millions de fois, la séquence montre Selena Gomez dans sa tenue de soirée la nuit du Gala du Met. Filmée dans un parking, l'ancienne petite-amie de Justin Bieber s'enfuit en courant pour tenter d'échapper à la caméra qui veut la rattraper. Légendé: "Moi quand j'ai vu mes photos du MET".

Me when I saw my pictures from MET 🤷🏽‍♀️ Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 9 Mai 2018 à 8 :32 PDT

Les commentaires de la publication ont été désactivés. Il faut dire que la productrice américaine a subi une tempête de moqueries sur les réseaux sociaux au lendemain du Met Gala.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.