Le Mayfair lance un nouveau menu succulent

Le Mayfair n'est pas que festif, il est gourmand aussi. Et il l'a prouvé encore une fois en lançant son nouveau menu ce jeudi 10 mai.

Signé Marie-Eve Lemieux, il est varié, soigné et abordable. On retrouve par exemple de réconfortantes Cavatelli maison (notre coup de coeur), un délicieux gravlax de saumon, et du chou-fleur frit aux saveurs moyen-orientales servi avec noix de cajou, pomme grenade et labneh de lime.

Mayfair

On est un peu moins fan des fish n' chips et de la salade de papaye, par contre, ici apprêtée différemment avec un goût très présent de sésame. Mais tout a l'air très appétissant.

Côté cocktail, on ne se trompe jamais en allant au Mayfair. La carte créée par Lawrence Picard est inventive, rafraîchissante et donne l'eau à la bouche. On veut tout commander en commençant par notre coup de coeur : le surprenant et bien équilibré Saffron sour (bourbon, sirop de pêche blanche et fruit de la passion, amers d'angostura, blanc d'oeuf).

Découvrez toutes les nouvelles assiettes présentées à la soirée de lancement (et tous les beaux gourmands sur place) :

Le Mayfair fête son nouveau menu! Le Mayfair fête son nouveau menu!











1 of 43 Partager cette image:













Mayfair

451 Rue Rachel Est, Montréal