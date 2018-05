Pourquoi le bloody Caesar nous remet-il sur le piton?

Certains diront que c'est parce qu'il est salé, d'autres parce qu'il contient quelques vitamines dues au jus de tomates, mais le bloody Caesar est surtout populaires auprès de ceux qui veulent «combattre le feu par le feu» parce qu'il est réconfortant. Qu'on se le dise.

«À mon avis, c'est une arnaque ce truc-là, rigole la nutritionniste Annie Ferland, derrière le blogue Science & Fourchette. Il n'y a aucune explication logique ou scientifique derrière cette affirmation.»

Ce serait plutôt l'alcool qui vous aide à moins ressentir les symptômes de votre gueule de bois, et non le sel de céleri ou le jus de palourde. «Il ne faut pas oublier que l'alcool a des vertus analgésiques fort reconnues. Tu sais, on amputait les gens en les soûlant il y a 300 ans. On peut probablement se sentir sur le piton en buvant un bloody Caesar, mais c'est bien artificiel», affirme la nutritionniste.

En lendemain de veille ou pas, le 17 mai prochain sera une belle occasion de lever votre verre de bloody à l'occasion de la Journée nationale du Caesar. Une centaine de bars et restaurants canadiens fêteront le cocktail en proposant leurs versions originales. Au Québec, les succursales L'Gros Luxe, le bar Idole, Le Mal Nécessaire, les deux bars Le Lab et le Shaker dans la Capitale, entre autres, y participent cette année.

Vous pouvez sinon vous faire un bloody maison en suivant les trucs de pro du grand gagnant du concours «Meilleur Caesar en ville» ou suivez la recette du Caesar de l'année élaborée par l'ambassadeur de la journée nationale, l'acteur Dan Aykroyd.

« Hot Head » Ingrédients : 1 cuillère à thé d'ail haché frais

1 cuillère à thé de sauce piquante Sriracha

Le jus frais de deux quartiers de lime pressés

1,5 oz de vodka Crystal Head

4 à 5 oz de Mott's Clamato Préparation : Garnir le bord d'un grand verre de sel d'assaisonnement épicé de votre choix.

Ajouter l'ail frais haché, la sauce piquante, le jus de lime et la vodka Crystal Head et combiner le tout.

Remplir le verre de glace et de Mott's Clamato et remuer.

