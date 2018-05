Magasiner pour la bonne cause

Pour une 3e édition consécutive l'événement «En vogue avec Holt, Let's Bond» a accueilli ses invités chez Holt Renfrew lors d'une soirée magasinage caritative et de réseautage très stylée. Notre photographe était de la partie ce mercredi 9 mai au soir.

L'expérience exclusive Let's Bond a pour but de soutenir la cause de la santé mentale et les fondations de l'Hôpital Douglas et Jeunes en têtes. Avec l'organisation de cet événement (et du Bal Urbain), Let's Bond souhaite mettre la santé mentale au cœur des discussions et briser les tabous.

L'ensemble des profits de la soirée ainsi que 10% des ventes seront remis aux fondations partenaires.

À propos de Let's Bond

Let's Bond est un collectif de jeunes gens d'affaires montréalais qui croit fortement que l'union des forces peut mener à créer de grandes choses. Let's Bond a pour mission de créer des événements inoubliables dans le but d'entamer un dialogue entourant la santé mentale. Depuis 2011, elle a amassé plus de 1 000 000$, qui ont été directement remis à la Fondation Jeunes en tête et à la Fondation Douglas, pour la sensibilisation et la recherche.

Pour voir toutes les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous

