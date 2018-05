Les 5 expositions immanquables à voir à Montréal

Ces dernières semaines, une belle brochette de nouvelles expositions orne les musées de la métropole. Le HuffPost Québec a déniché 5 pépites à ne pas rater.

1 – PICASSO AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL Buste d'homme (Ãtude pour "Les demoiselles d'Avignon") Picasso Pablo (dit), Ruiz Picasso Pablo (1881-1973) Paris, musÃe Picasso

Intitulée D'Afrique aux Amériques: Picasso en face-à-face, d'hier à aujourd'hui, la nouvelle grande expo du MBAM explore les influences des arts d'Afrique et d'Océanie sur le travail du maître espagnol. Une centaine d'œuvres (peintures, sculptures, céramiques, dessins), dont certaines accessibles pour la première fois au Canada, sont regroupées. L'institution présente en complément Nous sommes d'ici, ici: l'art contemporain des Noirs canadiens.

Du 12 mai 2018 au 16 septembre 2018 – mbam.qc.ca/expositions/a- laffiche/picasso/

2 – SHALOM MONTRÉAL AU MUSÉE MCCORD

La communauté juive de Montréal a posé son empreinte sur la métropole tout au long du 20e siècle. Ses multiples contributions sont illustrées via un parcours riche en témoignages, extraits vidéos et photographies s'attardant sur plusieurs domaines comme l'architecture, les droits de la personne, le commerce ou l'art et la culture.

Jusqu'au 11 novembre – musee-mccord.qc.ca/fr/ expositions/shalom-montreal/

3 – L'AVANT-GARDE À FLORENCE AU CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE

Avec Utopie Radicali: Florence 1966–1976, le CCA expose, pour la première fois en Amérique du Nord, les visions iconoclastes du courant florentin (9999, Archizoom, Remo Buti, Gianni Pettena, Superstudio, UFO et Zzigurat) ayant fait de la cité italienne l'épicentre de nouveaux développements de la pensée architecturale.

Jusqu'au 7 octobre – www.cca.qc.ca/fr/

4 – EXPÉRIENCES HUMAINES ET IMMERSIVES AU CENTRE PHI

Les possibilités de la réalité virtuelle semblent sans fin. La preuve avec Particules d'existence. La directrice du Centre Phi, Myriam Achard, propose une sélection d'expériences immersives découvertes un peu partout sur la planète. Réunis dans un même lieu, les 8 choix varient entre une réflexion (In The Eyes of The Animal) écologique sur notre état du monde ou une incursion (Roxham) dans la réalité des migrants à la frontière américano-canadienne. Également un reportage (The Sun Ladies) sur les femmes yézidies parties au combat contre l'État islamique d'Irak. Enfin, ne louper surtout pas Isle of Dogs: Behind the Scenes, les dessous du tournage du dernier film d'animation du réalisateur américain Wes Anderson.

Jusqu'au 12 août 2018 – phi-centre.com/evenement/ particules-dexistence

5 – L'ART CANADIEN À LA GALERIE DE L'UQAM

Fruit de trois ans de travail, 150 ans | 150 œuvres: l'art au Canada comme acte d'histoire réunit les propositions de plus de 150 artistes. L'exposition organisée d'une manière chronologique ou mosaïque, parfois anachronique, revisite l'histoire du pays d'un point de vue sociale et politique.

Depuis le 2 mai – 150ans150oeuvres.uqam.ca