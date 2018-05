8 La saison estivale arrive à grands pas. Pour ne rien manquer des sorties cinéma, suivez les choix du HuffPost Québec.

1 – SOLO: UNE HISTOIRE DE STAR WARS

Han Solo, l'un des personnages favoris de la saga intergalactique imaginée par George Lucas, a maintenant droit à son propre volet cinématographique. Les nombreux admirateurs de la Guerre des étoiles découvriront les débuts chaotiques du héros interprété cette fois par Alden Ehrenreich. Les détails de sa rencontre avec Lando et Chewbacca seront également dévoilés.

2 – SUPERFLY

Une nouvelle mouture aux rythmes hip-hop de l'opus afro-américain signé en 1970 par Gordon Parks Jr. Aux commandes de cette production originale bourrée de panache, le Canadien Director X avec à l'affiche Trevor Jackson, Jason Mitchell, Michael Kenneth Williams, Lex Scott Davis et Jennifer Morrison.

3 – LES INCROYABLES 2

La famille en apparence normale, mais dont les membres sont dotées de super-pouvoirs, est enfin de retour. Pendant que maman tente de sauver le monde d'une terrible menace, le papa reçoit la tâche de s'occuper des enfants. Il devra notamment garder un œil attentif sur son imprévisible bébé Jack-Jack.

4 – ALPHA

En Europe, durant la période sauvage du Paléolithique supérieur, un jeune homme en mode survivance tente de retrouver sa tribu. Malgré les mille et un dangers et la mort partout, y parviendra-t-il? Réponse bientôt dans les salles obscures.

5 – HOTEL ARTEMIS

Au cœur d'une Los Angeles futuriste, Jodie Foster dirige un hôpital qui accueille les criminels les plus dangereux de la mégalopole. Elle découvre alors qu'un de ses patients s'est infiltré incognito afin de tuer son adversaire.

6 – SICARIO: DAY OF THE SOLDADO

Ceux qui ont été soufflés par l'essai de Denis Villeneuve ne manqueront pas la suite réalisée par Stefano Sollima. Les terroristes utilisent des zones de non-droits situés le long de la frontière américano-mexicaine pour se fournir en armes. Derrière ce marché lucratif se cachent les cartels de la drogue. Une mission de nouveau à haut risque pour Josh Brolin et Benicio Del Toro.

7 – ANT-MAN ET LA GUÊPE

Les aventures de Paul Rudd sont loin d'être terminées. Dans son costume rétrécissant, le voilà en compagnie de la Guêpe incarnée par Evangeline Lilly.

8 – DEADPOOL 2

Le super-héros le plus déganté et loufoque de l'industrie hollywoodienne reprend du service. Au risque de se perdre dans l'espace-temps, Ryan Reynolds devra se battre sans pitié contre un méchant prénommé Cable (Josh Brolin).

9 – THE EQUALIZER 2

Denzel Washington reprend son rôle du solitaire Robert McCall, un agent des services secrets américains à la retraite. Son but: venger la mort de son amie Susan Plummer par un groupe de criminels sans foi ni loi.

10 – CHRISTOPHER ROBIN

L'adulte Jean-Christophe (Ewan McGregor), le petit garçon des aventures de Winnie l'ourson, a perdu son âme d'enfant. Ce qui n'empêchera pas les personnages de sa tendre jeunesse de lui rendre une petite visite surprise.

11 – THE MEG

Quelque part dans les eaux de l'océan Pacifique, un requin géant en quête de chair humaine. Les pauvres victimes ne peuvent compter que sur le courage de Jason Statham pour les débarrasser du gros poisson.

12 – MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!

Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgård rappliquent sur l'îlot grec Kalokairi pour un second chapitre de la comédie musicale basée sur les chansons du groupe suédois ABBA. L'iconique chanteuse Cher rejoint la production à l'ambiance nostalgique des années d'or du disco.

13 – DEBBIE OCEAN 8

La franchise revient, mais dorénavant avec une distribution 100 % féminine. L'énième proposition met en scène Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter and Awkwafina. Que du beau monde!

14 – GOTTI

Au milieu des années 1980, John Gotti devient le parrain de la lignée Gambino, l'une des cinq familles de la pègre italo-américaine de New York. Occasion de retrouver l'indémodable John Travolta qui n'a pas hésité à porter les habits du chef mafieux aux intentions plutôt louches.

15 – THE DARKEST MINDS

Les producteurs de la série à succès Stranger Things proposent ici une plongée dans un univers dystopique peuplé d'enfants aux pouvoirs surhumains. Devenus indésirables, ses garçons et filles sont pourchassés par les autorités. Plusieurs rescapés se regroupent. Leur vengeance s'annonce terrible.

16 – JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM

Sans réaliser la folie de leur décision, Owen (Chris Pratt) et Clare (Bryce Dallas Howard) s'apprêtent à faire un tour sur l'île Nublar afin de sauver les derniers dinosaures d'une catastrophique éruption volcanique.

17 – SLENDER MAN

L'affreux monstre sans visage s'apprête à hanter les cinémas de la planète. Cette créature imaginée sur le web en 2009 est entourée d'une tenace légende urbaine. De plus, en rappelant un sordide fait divers qui s'est déroulé en 2014, le film d'horreur suscite un certain malaise.

18 – HÔTEL TRANSYLVANIE: LES VACANCES D'ÉTÉ

Notre attachant Dracula à l'accent des Carpates emmène sa tribu dans une escapade sur un bateau de croisière. Évidemment, les vacances promises se transforment vite en cauchemar. Avec les voix d'Adam Sandler, Mel Brooks et Selena Gomez.

19 – SEARCHING

Filmée entièrement à partir d'un écran d'ordinateur, l'œuvre, à vous donner des sueurs froides, raconte l'enquête désespérée d'un père de famille pour retrouver sa fille disparue. Au fil de ses recherches sur Internet, le paternel découvre que son adolescente n'était pas aussi sage qu'il le croyait.

20 – MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT

Un sixième épisode à grand déploiement avec encore et toujours Tom Cruise dans la peau de Ethan Hunt. Entre folles poursuites et cascades à répétition, le film promet d'en mettre plein la vue. C'est d'ailleurs durant le tournage à Londres que l'acteur américain s'est sérieusement blessé. Il s'en est tout de même remis malgré une grosse frayeur.