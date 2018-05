La luxueuse maison de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte est à vendre

Les amateurs d'émission de cuisine la reconnaîtront sûrement. La spacieuse et très chic demeure rustique où Louis-François Marcotte enregistrait Signé M et où il vit avec sa conjointe Patricia Paquin et leurs enfants est à vendre.

Construite en 1786 et entièrement rénovée, la propriété située à Lachine - dans l'ouest de Montréal - est en vente à 2 298 000$.

Elle compte 5 chambres, 3 salles de bain ainsi qu'une salle d'eau et est équipée de trois foyers au gaz naturel, de planchers en bois torréfié, de murs de pierres, de poutres en bois apparentes et d'une cuisine de professionnel.

La terrasse munie d'une cuisine extérieure entièrement équipée donne sur le fleuve Saint-Laurent. Le terrain de 13 500 pieds carrés offre un accès direct à l'eau.

Le couple qui a récemment mis en vente leur maison de Saint-Hippolyte - où il s'était marié - met cette deuxième résidence montréalaise en vente afin de déménager sur la Rive-Sud dans une maison qui nécessiterait beaucoup de travaux, selon TVA Nouvelles.

Voici les photos de leur maison de Lachine tirée de l'annonce duProprio :