Mike Pompeo ramène trois prisonniers américains de Corée du Nord

Donald Trump a annoncé mercredi la libération des trois Américains qui étaient détenus par la Corée du Nord, saluant le geste de "bonne volonté" de la part du leader nord-coréen Kim Jong-un qu'il doit rencontrer dans les semaines à venir.

Au lendemain de sa décision de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, conclu par son prédécesseur Barack Obama, le président américain entend démontrer qu'il est à la manoeuvre sur un autre grand dossier lié à la menace nucléaire.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.