Il court le marathon de Londres... en bottes de ski

Comme on pouvait s'y attendre, c'est un Kényan du nom de Eliud Kipchoge qui a remporté le Marathon de Londres, le 22 avril dernier, le pays produisant depuis de nombreuses années des athlètes de qualité dans ce sport.

Ce qui est plutôt drôle (où étrange), c'est le nombre de participants qui ont réussi à battre des records Guinness lors de la compétition.

On lève d'abord notre chapeau à Colin Haylock, qui a couru l'entièreté du parcours en bottes de ski. Il a réussi à compléter cet exploit en 5 heures 52 minutes.

On peut bien rire, mais il doit être dans une forme exceptionnelle pour traîner ces chaussures faites pour garder la stabilité des chevilles lors des descentes.

Mais ce n'est pas le seul à avoir réussi un exploit digne des records Guinness lors du marathon londonien. 33 autres participants ont mérité leur place dans le fameux livre des records. En voici quelques-uns.

Rob Pope, un véritable Forrest Gump, a couru le plus vite qu'il pouvait, et ça a été payant. Il a ainsi obtenu le record du coureur le plus rapide dans un marathon en portant un costume de personnage de film. Il a complété la distance en 2h36m28s. Parmi les 34 participants ayant réalisé un record Guinness, c'est aussi lui qui a été le plus rapide de la journée.

Rob Pope has run 15,348 miles in 409 days!

Le costume le plus demandant...

Charlotte Österman a pour sa part été la plus rapide... déguisée en zombie! Elle a complété sa course en 3h39m25s.

On espère qu'il avait quelque chose en dessous...

Elle a été suivie de Jonathan Carter qui était habillé d'une jaquette d'hôpital. Il a complété «sa fuite» de l'hôpital en 3h40m38s.

On souhaite qu'il n'y avait pas d'odeur...

Victoria Bell a revêtu un costume d'émoji. Elle a choisi le tas de 💩. Elle a complété le 42 km en 4h18m06s.