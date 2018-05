Michelle Blanc n'a pas caché son envie de se lancer en politique. Il semble qu'elle pourrait le faire très bientôt avec le Parti québécois.

La spécialiste du commerce électronique a confirmé être en «discussion sérieuse» avec le PQ pour être candidate lors des élections provinciales d'octobre prochain. Elle vise les comtés de Bertrand (Laurentides) ou de Mercier (Montréal), a-t-elle écrit dans un tweet.

«Je dois encore rencontrer les "instances" locales et me faire une tête et obtenir l'accord de mon amour...», a-t-elle poursuivi dans son message publié mercredi matin sur Twitter.

Elle a aussi fait paraître un long billet de blogue pour expliquer son choix du PQ au détriment de la Coalition avenir Québec, si elle se lance officiellement dans la course.

«Je vais voir le site de chaque parti. Au PQ j'y découvre une richesse de réflexion à propos du numérique et à la CAQ, un vide sidéral», a mentionné Mme Blanc qui a été scandalisée par la stratégie numérique du Parti libéral.

M. Lisée m'a invité à venir prendre un verre chez lui et sa première question, «Michelle qu'elle serait tes trois priorités pour le numérique?» Michelle Blanc

Le chef du PQ, Jean-François Lisée, a saisi la balle au bond en tweetant qu'elle «sera une addition exceptionnelle à l'équipe du Parti québécois», comme si elle faisait déjà partie de son équipe. Pour sa part, Mme Blanc n'a pas voulu confirmer officiellement sa candidature.

«Le seul choix démocratique et pragmatique pour réellement faire avancer le Québec et opérer le "changement" dont tout le monde parle que tout le monde veut, c'est le Parti québécois et très probablement aussi l'éventuelle candidate Michelle Blanc...», a-t-elle écrit dans son billet de blogue.

Lisée a aussi ajouté que «sa compétence et son expérience sur les dossiers du numérique sont précieuses, son énergie et sa fougue sont contagieuses».

Mme @MichelleBlanc sera une addition exceptionnelle à l'équipe du Parti Québécois. Sa compétence et son expérience sur les dossiers du numérique sont précieuses, son énergie et sa fougue sont contagieuses. #polqc https://t.co/cd4SAt4byJ — Jean-François Lisée (@JFLisee) 9 mai 2018

Mme Blanc a vanté l'ouverture du PQ qui prône une approche plus démocratique que la CAQ selon elle.

«M. Lisée m'a invité à venir prendre un verre chez lui et sa première question, "Michelle qu'elle serait tes trois priorités pour le numérique?" Pour la CAQ, on m'a fait savoir qu'on se questionnait sur "Michelle Blanc est-elle capable de suivre la ligne du parti?"» Disons que le fossé entre les deux approches est énorme», a-t-elle souligné.

Michelle Blanc est consultante, conférencière et auteure en stratégies web, marketing internet, économie numérique et médias sociaux. Défenseuse des droits LGBTQ, elle est aussi blogueuse.

