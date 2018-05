L'entreprise Pharonyx Technologies a lancé le 30 avril dernier K-Ops, une application mobile et web qui vise à améliorer la communication dans le milieu de la construction.

L'application K-Ops a été lancée à la suite du constat selon lequel l'industrie de la construction comportait certaines failles importantes. «Au niveau de la gestion opérationnelle, on fonctionne un peu comme dans les années 1980. Ça s'améliore au niveau des matériaux, mais la communication est déficiente», indique le président et co-fondateur de Pharonyx, Hugo Brizard.

Avec K-Ops, Pharonyx propose de centraliser l'information au sein d'une seule application et d'ainsi simplifier la communication sur les chantiers de construction. «Les problèmes sont directement envoyés aux bonnes personnes, aux sous-traitants, à l'inspection, à l'architecte ou à l'ingénieur», explique M. Brizard.

«Sur le chantier, les gars travaillent encore de la même façon, en écrivant les dates sur des petits bouts de carton. L'information est complètement éparpillée. Ces méthodes-là sont traditionnelles et on a besoin d'améliorer ça», insiste M. Brizard.

Pour appuyer ses propos, celui qui a oeuvré en tant qu'ingénieur logiciel chez SNC Lavalin souligne qu'en 20 ans, «l'industrie n'a connu qu'un gain de 1% en productivité». Selon des données recueillies par Pharonyx, «69% des projets dépassent le budget prévu et 75% des projets sont livrés en retard.»

K-Ops vise à assurer une certaine traçabilité et un meilleur suivi des tâches afin d'éviter les retards et les dépassements de coût.

L'application, disponible sur le web à partir de n'importe quel ordinateur et fureteur et sur Android et iPhone sur mobile, coûte 60 dollars par mois et par utilisateur. Une fois l'application téléchargée, il est possible de travailler sur plusieurs projets simultanément.

Un travail d'équipe

Pour développer l'application, Pharonyx s'est entourée de quelques experts, dont un ancien directeur de qualité cumulant 26 ans d'expérience dans le domaine de la construction.

M. Brizard souligne ainsi que l'application K-Ops a été conçue avec la volonté qu'elle soit flexible et intuitive:« Si l'application est trop compliquée, ça va pas intéresser les gens. On va revenir à la case zéro, au papier et au crayon.» Le fait de travailler de concert avec ces gens dans le domaine, ça nous a permis de développer notre application.»

«Le milieu de la construction bat de l'aile d'un point de vue technologique et on veut être un agent de changement. C'est vraiment tout le monde ensemble qu'on va réussir», résume Hugo Brizard.