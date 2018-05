Elles sont classiques, intemporelles et pensées à Montréal. Les lunettes de la toute nouvelle marque montréalaise Voilé espèrent gagner le visage des Québécois... et peut-être du monde.

Leur première collection compte sept modèles unisexes offerts en versions ophtalmiques et solaires qui se déclinent en trois couleurs chacun. On note une prédominance de l'acétate et quelques ponts métalliques leur donnant du caractère. Sinon, côté design, Voilé mise sur des montures plutôt discrètes, mais stylées, presque toutes inspirées de modèles iconiques, comme aviateur (Cameron) ou encore Wayfarer (Walter, la lunette phare de la marque).

Les deux Montréalais derrière Voilé, l'entrepreneur Paul Maco (Studios Apollo, Vodka Whitekeys, Ste-Marie Rhum) et le créateur Julien Fillion (Liquid Force, Patagonia), disent avoir misé sur la qualité et la durabilité des matériaux. Lentilles allemandes, charnières italiennes et étuis faits sur mesure. Le tout est assemblé majoritairement à la main en Asie «avec éthique», fait valoir M. Maco.

«Je ne crois pas au luxe comme tel, mais j'opte pour les biens de très haute qualité sur lesquels je peux compter. Ces montures sont fabriquées pour devenir vintage un jour», affirme M. Fillion, qui a acquis son expérience en travaillant, entre autres, avec des lunettiers japonais.

On avoue avoir craqué pour la Ariel (ci-dessous), un modèle circulaire mêlant acétate et acier avec un très design double pont. À la fois passe-partout et tendance.

Les lunettes se détaillent entre 130 $ et 175 $ et sont offertes en ligne et dans les boutiques DOYLE optométristes et opticiens avec qui Voilé s'est associée. Leur collaboration donne droit aux clients d'aller essayer les montures en boutique et de procéder aux ajustements nécessaires.

