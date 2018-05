Le somptueux domaine de Prince aux Îles Turques-et-Caïques aux enchères

La succession de Prince mettra bientôt aux enchères le somptueux «royaume» du chanteur aux Îles Turques-et-Caïques.

Situé sur une péninsule, le domaine de 10 000 pieds carrés possédait une route de couleur (vous l'aurez deviné) mauve pour s'y rendre, explique NBC.

«C'était un petit cadeau à lui-même», a indiqué au Minneapolis Star Tribune Todd Wohl de Premiere Estates Auction Company, qui s'occupe de la vente aux enchères. «C'est toute une propriété, l'eau autour est aussi bleue et claire comme le cristal que vous pouvez vous imaginer.»

En plus de sa vue paradisiaque, le domaine offre six chambres à coucher, deux plages privées et un quai de 200 pieds, selon le descriptif de Premiere Estates. Il a également un terrain de tennis et un poste de garde à l'entrée.

Prince a acheté le domaine d'une valeur estimée de 10,5 M$ US, puis a acheté deux lots adjacents pour assurer son intimité. Une agente affiliée à Premiere Estates Auction Company, Bernadette Hunt, pense que le domaine se vendra à environ 15 M$. Il s'agit du dernier bien qui appartenait au chanteur pop, décédé le 21 avril 2016 d'une surdose d'opioïdes.

On vous laisse admirer: