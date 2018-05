Rihanna crée la polémique lors du Met Gala 2018

Les célébrités les plus en vue de la planète ont foulé le tapis rouge du Met Gala 2018, c'est la soirée mode de l'année emmenée par Anna Wintour du Vogue - qui cristallise toutes les attentions.

Rihanna a suivi à la lettre la thématique de cette édition: «Corps célestes : la mode et l'imagination catholique» et son look n'a pas fait l'unanimité.

Comment porter la tenue du pape sans s'attirer les foudres de certains?

Voici quelques commentaires

So I guess it's ok to use Catholicism as a costume for Rihanna? This is beyond offensive!!!! — CK20 (@melissa710) 8 mai 2018

C'est donc ok d'utiliser la religion catholique comme un costume? C'est plus qu'offensant!

Very offensive dress do not like it! Appropriating religious ritual dressings! — HollywoodDeplorables (@hollywoodhillsv) 8 mai 2018

Une tenue très offensante! S'approprier des tenues réservées au corps religieux.

Rihanna being culturally insensitive — Leanne Krautheim🌸 (@laaaanta) 7 mai 2018

Rihanna est intense!

Rihanna coming for the pope's career pic.twitter.com/4XPGCZ3zbN — @BrittanyFurlan (@BrittanyFurlan) 8 mai 2018

Rihanna brigue la fonction de pape?

