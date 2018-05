Retour confirmé pour «Le show de Rousseau»

V ne se laisse pas abattre par les mauvaises critiques qui ont déferlé sur Le show de Rousseau. Le rendez-vous de fin de soirée de Stéphane Rousseau aura ainsi droit à une autre chance à l'automne.

Le retour de l'émission, prévu pour septembre, a été annoncé en grande pompe à la télévision et sur les réseaux sociaux, lundi soir.

Au Show de Rousseau, Stéphane Rousseau et sa complice Sonia Cordeau en ont fait un running gag, en interrompant à tout moment les discussions avec les invités Mario Tessier et Anne Casabonne, en faisant exploser les confettis et en criant «On revient!», sous les applaudissements du public. Le compte Twitter du Show de Rousseau a même misé toute la soirée sur le mot-clic #OnRevient pour mousser la bonne nouvelle.

Sur les plateformes virtuelles, Stéphane Rousseau a également fait jaillir les serpentins – avec lesquels il s'est presque étouffé de rire - dans une courte vidéo.

«Salut, ici Stéphane Rousseau. Je ne sais pas comment vous dire ça, en fait... On revient pour une autre saison! On va être là! On va faire plein de shows l'année prochaine! On va être là, on va vous accompagner, dans vos soirées. Très, très heureux, ça nous fait chaud au cœur. Merci d'être au rendez-vous!», s'est enthousiasmé le pilote du Show de Rousseau.

Bonne nouvelle Nous serons de retour pour une 2e saison en septembre! La vie est belle, merci d'être avec nous semaine après semaine! #ShowDeRousseau pic.twitter.com/ln7MwzpTw8 — Le show de Rousseau (@ShowDeRousseau) 8 mai 2018

Le show de Rousseau n'a pas profité de cotes d'écoute faramineuses depuis son entrée en ondes, ayant passé de 310 000 à 173 000 téléspectateurs en moins de trois semaines, à ses débuts. La semaine dernière, le talk-show a rallié 190 000 (lundi), 171 000 (mardi), 178 000 (mercredi) et 190 000 (jeudi) personnes, selon les données préliminaires de Numeris.