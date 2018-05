Le premier lundi de mai, au Met à New York, la crème des célébrités célèbre l'art, mais surtout la mode. Pour le somptueux gala, plusieurs y vont de folies vestimentaires, en essayant d'exploiter au maximum le thème annuel.

Cette année, c'était «Corps célestes : la mode et l'imagination catholique» et certains s'en sont donnés à coeur joie.

Solange / Sarah Jessica Parker / Frances McDormand

Des croix surdimensionnées, des coiffes angéliques, voire papales, et des traînes qui s'étirent sur des mètres... Clairement, les stars se sont éclatées, et même parfois trop comme vous pouvez le voir dans cette galerie des tenues les plus excentriques de l'édition 2018.

