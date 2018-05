NOUVELLES

Une marche à la plage pour la visite surprise de Kim Jong-un en Chine

Kim Jong-un a effectué lundi et mardi sa deuxième visite en Chine en moins d'un mois et demi, les deux pays cherchant à afficher leur rapprochement avant le sommet attendu entre l'homme fort de Pyongyang et Donald Trump. La télévision publique CCTV a montré les deux hommes marchant côte à côte dans un parc en bord de mer et discutant autour d'une table. Toutefois, les premiers compte-rendus de la rencontre diffusés par les médias chinois ne révélaient aucune avancée significative dans le dossier nucléaire nord-coréen.