Mettre la main sur des pièces artisanales et originales à moindre coût, on n'est pas contre du tout. C'est pourquoi on s'est tous réjouis d'apprendre qu'Etsy offrait la livraison gratuite d'une tonne de marchandises jusqu'au 14 mai prochain.

Le site de vente de produits artisanaux offre ce petit cadeau pour célébrer la tenue des premières éditions printanières des marchés éphémères Etsy : Fait au Québec et Etsy : Made in Canada. Le contenu d'Etsy sortira ainsi du Web pour que vous puissiez contempler et toucher ce qui se fait de mieux chez nous.

Gatineau, Granby, Montréal, Québec, Rawdon, Sherbrooke et Trois-Rivières auront leurs premiers marchés Etsy entre avril et juin, mettant bien sûr en valeur les artisans locaux. (Consultez les dates exactes ici).

Seule une sélection d'artisans offrent la livraison gratuite jusqu'à la mi-mai. Parmi ceux-ci, on note Stéphanie Fauteux, et ses tasses et jardinières en céramique, Made by Objective et ses tabliers et nappes faites de lin ou encore Us et Coutumes avec ses mobiliers de rangement pour petits espaces. On serait fou de ne pas en profiter.

Cliquez ici pour découvrir tous les artisans québécois, exclusivement, qui offrent la livraison gratuite.

