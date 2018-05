Un crocodile lui dévore un bras, elle se marie à l'hôpital

Une Zimbabwéenne amputée d'un bras après avoir été attaquée par un crocodile a convolé en justes noces à l'hôpital quelques jours après le drame, ont rapporté mardi les médias locaux.

Dans une robe bustier blanche, son moignon droit encore bandé, Zanele Ndlovu-Fox a dit oui à son compagnon Jamie Fox, dans une chapelle d'un hôpital de Bulawayo (sud-ouest), devant une soixantaine d'invités ce week-end.

Quelques jours plus tôt, le couple, en vacances aux chutes Victoria, navigait en canot pneumatique sur le Zambèze quand il a été attaqué par un crocodile.

Le reptile "est sorti de l'eau et a mordu une partie de mon bras et un morceau du bateau", a raconté Zanele Ndlovu-Fox au quotidien d'Etat Herald.

L'embarcation "a commencé à se dégonfler, et tout s'est passé très vite. Le crocodile m'a mordue une nouvelle fois et m'a tirée dans l'eau", a-t-elle poursuivi.

