Le chanteur Maître Gims, reconnu à travers la francophonie pour des titres comme Sapés comme jamais (344 millions de visionnements sur YouTube) et Est-ce que tu m'aimes (219 millions de visionnements) était de passage à Montréal le 6 mai dernier dans le cadre de sa tournée «Fuego Tour».

Nous avons rencontré l'auteur-compositeur-interprète dans sa chambre de l'hôtel Sofitel afin de discuter de son excursion canadienne et de la sortie de son nouvel album, Ceinture Noire.

De superstar à artiste à découvrir

Si Maître Gims roule sa bosse depuis une quinzaine d'années en France et qu'il est connu à la grandeur du pays, il avoue lui-même qu'il ne bénéficie pas de la même popularité au Québec.

« C'est un cadre un peu différent ici [...] Ça me rappelle un peu mes débuts. C'est motivant. Je me rends compte qu'il y a encore du travail et des choses à accomplir», indique le chanteur.

«Il y a une différence, parce qu'en France, on a un public qui est quasiment conquis, tandis qu'ici, je reste un artiste à découvrir. Il y a des gens qui me connaissent depuis très longtemps, il y a des gens qui me découvrent»

Ceinture Noire, un projet ambitieux

La superstar d'origine congolaise a visé haut avec son dernier opus, un album fort de quarante chansons. À savoir si réaliser un album d'une telle envergure relevait plutôt du défi ou d'un plaisir personnel, Gims affirme qu'il s'agissait un peu des deux. «C'était un défi et en même temps, ça m'a permis de m'épanouir un peu plus, de ne pas avoir à choisir, de ne pas avoir à faire un tri. J'ai vraiment mis ce que je voulais mettre dedans. Je n'ai pas eu à faire un tri entre 15 chansons», explique-t-il.

Ceinture Noire est proposé en trois éditions, 1er Dan, 2e Dan et 3e Dan, qui comportent chacune trois chansons bonus différentes.

De la longue liste de collaborateurs dont Maître Gims a choisi de s'entourer pour son album (Vianney, Sofiane, Orelsan, ses frères Dadju et Bedjik, ainsi que MhD participent notamment à des chansons) deux artistes sortent du lot. Ainsi, les rappeurs Lil Wayne et French Montana font office d'invités vedettes sur le morceau Corazon. Même s'il ne connaissait pas personnellement les deux musiciens avant de leur proposer de collaborer, ils n'ont pas été très difficiles à convaincre.

« Ça ne faisait pas longtemps que c'était un projet. Ça s'est vite concrétisé. J'avais le son et je voulais vraiment une figure américaine. Pour moi, Lil Wayne fait partie de l'histoire du hip-hop. Je lui ai envoyé le son comme ça, c'était audacieux. Et le son a pu arriver jusqu'à lui. Il a écouté Corazon, il a vraiment aimé. Il m'a fait un retour très vite [...] C'est la même chose pour French Montana», raconte Gims.

Une tournée qui s'annonce éprouvante

Maître Gims sera très occupé au cours de la prochaine année et demie, alors qu'il amorcera sa tournée Fuego Tour en France en novembre prochain. Le chanteur donnera 40 spectacles et terminera son aventure au mythique Stade de France, le 28 septembre 2019.

Le chanteur avoue que même s'il ne présentera ce concert ultime que dans un an et demi, il anticipe déjà cette date fatidique: «C'est un gros stade, il y a 80 000 places à remplir. Le gros stress du moment, c'est remplir le stade.»