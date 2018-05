Une vidéo d'un garçon de quatre ans manipulant une arme avec un aplomb déconcertant fait débat aux États-Unis.

Captée à la convention annuelle de la National Rifle Association (NRA), la vidéo montre Kendall Jones, surnommée la «cheerleader tueuse d'animaux», qui interviewe le jeune garçon et lui demande d'exhiber ses talents avec l'arme.

This video is INCREDIBLE!! Parenting done RIGHT 🇺🇸 pic.twitter.com/felOU31dhf — Kendall Jones (@_Kendalljones_) 5 mai 2018

Le petit Maverick s'exécute, avant d'être récompensé par un high five bien senti de la part de la femme.

«Ça, c'est adorable», s'exclame-t-elle.

Sur Twitter, Kendall Jones a fait l'éloge des parents du petit garçon, ce qui a fait réagir les détracteurs des armes à feu.

De nombreuses personnes ont rappelé que 1300 enfants meurent chaque année par balle aux États-Unis, la majorité d'entre eux par accident.

«Génial, apprenons à un enfant à charger une arme. Que pourrait-il se passer de mal?», a ironisé un internaute.

Depuis samedi, la vidéo a été vue plus d'un million de fois et retweetée plus de 450 fois.