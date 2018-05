La Société de transport de Montréal (STM) prépare d'importants travaux à la station de métro Beaudry. Mais après 18 mois de chantier, dont 8 mois de fermeture complète de la station, les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ne verront aucun changement: ils ne pourront toujours pas y accéder.

Radio-Canada a dévoilé lundi que la station sera fermée après la saison estivale afin d'accélérer les travaux. Cette information fait bondir Linda Gauthier, présidente du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ), puisque la station Beaudry ne figure pas dans la liste de 21 stations qui doivent recevoir des ascenseurs d'ici 2022.

«Ça me fait rager! On a déjà un recours collectif contre eux à cause du manque d'ascenseurs, et là ils font encore une fois des rénovations majeures sans penser qu'il faudra en mettre», déplore Mme Gauthier.

L'an dernier, la Cour supérieure a autorisé un recours collectif de 1,5 milliard de dollars intenté contre la STM par le RAPLIQ. Les démarches judiciaire se poursuivent.

Selon Mme Gauthier, un des principaux arguments de ses avocats est que la STM n'est pas seulement gestionnaire d'un vieux réseau. Elle a mené des rénovations majeures dans certaines stations sans y mettre d'ascenseur, perpétuant ainsi la discrimination à l'égard des personnes à mobilité réduite.

La STM confirme qu'aucun ascenseur ne sera ajouté à la station Beaudry dans le cadre des travaux qui se préparent.

«C'est une station très complexe en raison de sa profondeur. Il s'agit donc d'un tout autre projet», affirme Amélie Régis, porte-parole du transporteur.

Située tout juste à l'est de la station Berri-UQAM, sur la ligne verte, la station Beaudry mesure 29 mètres de profondeur. Avec la station Charlevoix, c'est la plus profonde du métro. Elle est aussi l'une des moins achalandée, comptant 1,3 million d'entrées par année.

Seulement 12 des 68 stations de métro sont munis d'ascenseurs. De ce nombre, celui de la station Berri-UQÀM permet seulement de rejoindre la ligne orange. Un second ascenseur doit mener à la ligne verte d'ici 2020, mais rien n'est encore prévu pour la ligne jaune.

Les stations Du Collège, Bonaventure, Vendôme, Mont-Royal, Villa-Maria, Place-Saint-Henri, Namur, Honoré-Beaugrand, Viau, Angrignon, Jolicoeur, Place-des-Arts, Radisson, Préfontaine, McGill, Outremont, Édouard-Montpetit, D'Iberville, Jean-Talon et Jean-Drapeau doivent tous recevoir des ascenseurs d'ici les quatre prochaines années.