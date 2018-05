Après le sublime et planant "Redbone", Donald Glover alias Childish Gambino donne sa vision des États-Unis dans "This is America". Et ce portrait est si sombre que le clip, dévoilé ce week-end, a eu l'effet d'une bombe. En 24 heures, la vidéo a été vue plus de 14 millions de fois.

Dans cette vision de l'Amérique livrée en quatre minutes, l'artiste aux multiples casquettes surprend et choque par les changements de rythmes et de propos de son morceau. Dès les premiers instants, les chants joyeux sur la fête et la danse portés par Young Thug sont brusquement interrompus par la mise à mort d'un homme noir. Le message est clair: "This is America" fait état du racisme et de la violence aux États-Unis.

Mais pour porter ce message, le clip réalisé par Hiro Murai regorge de détails ne demandant qu'à être interrogés et interprétés. En voici trois à ne pas manquer.

Les armes sont mieux traitées que les Hommes

Trois fusillades sont au cœur de ce clip événement. La première victime est un chanteur noir (0:50) avant qu'un chœur ne soit sauvagement abattu (1:50). Enfin, c'est au tour de Donald Glover de fuir sa propre mort dans une course poursuite qui a rappelé à beaucoup une scène du film "Get Out".

Lors des deux premiers meurtres par arme à feu, avez-vous remarqué l'homme qui vient récupérer l'arme de Donald Glover dans un soyeux tissu rouge?

Les victimes, elles, sont simplement traînées hors du champ...

Les danses cachent le plus important

Les chorégraphies de "This is America" sont signées Sherrie Silver. Selon Forbes, elles sont un savant mélange de 10 danses populaires aux États-Unis. On y reconnaît également les mouvements de la danse sud-africaine Gwara Gwara (dansée par Rihanna aux derniers Grammy Awards notamment) ou encore un hommage à Michael Jackson sur le toit d'une voiture.

Mais si ce clip est si intéressant, c'est aussi pour ce qu'il se passe en arrière plan.

Derrière les danses, Hiro Murai a filmé des scènes d'émeutes, des voitures qui brûlent, un cavalier de l'apocalypse passant au galop... "La pop-culture et les réseaux sociaux" sont-ils des "distractions" qui nous éloignent des vrais sujets, se demande ainsi une fan, quand d'autres se demandent si les danses ne sont pas les mouvements des politiciens pour faire oublier les polémiques.

ALSO (continued): Could this be a Horseman of the Apocalypse running through the background? But also the fact that you could miss it because of the dancing in the foreground further emphasizes the distractions of pop culture/social media #ThisIsAmericapic.twitter.com/TPP7XswfGJ — Courtney Slavin (@courtneyslavin) 6 mai 2018



Le chœur abattu

C'est l'un des moments les plus violents du clip de "This is America". À 1:50 un chœur d'église est abattu par un Donald Glover nonchalant. Ce passage de la vidéo a été interprété par les fans comme une référence évidente à la tuerie de l'église méthodiste noire de Charleston en juin 2015.

I had to watch #thisisamerica twice bro that video is solid. It didn't click the second go round to me that the choir was representing the Charleston church shooting. Video is crazy Donald Glover is nice with the visuals pic.twitter.com/BMWDnUG2JJ — Nino Black (@jayblack____) 6 mai 2018

Le moment rappelle aux spectateurs les images et l'émotion suscitée par l'attentat raciste du "suprémaciste blanc" Dylann Roof, une tuerie qui a coûté la vie à neuf personnes et qui avait pour but de provoquer "une guerre raciale".

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.