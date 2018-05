Les Bruins de Boston sont éliminés de la course à la coupe Stanley, au grand bonheur de plusieurs amateurs de hockey.

Si à Montréal les Bruins sont détestés à longueur d'année, ils sont récemment devenus le mouton noir de la LNH en raison des agissements de Brad Marchand.

Ce dernier, reconnu comme la petite peste dans le monde du hockey, a léché le visage de Ryan Callahan du Lightning de Tampa Bay lors du quatrième match de la série.

Évidemment, plusieurs ont profité de l'élimination des Bruins pour y aller de blagues à l'endroit de Marchand, dont le Canadien de Montréal.

Sans nommer personne, on rappelle qu'il est déconseillé de licher sur un terrain de golf également.



Without naming names, just a reminder that licking is frowned upon on the golf course as well.https://t.co/UOYGLsr013