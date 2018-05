Un camion de sécurité perd son argent sur la route

Des milliers de dollars se sont envolés sur une autoroute de l'Indiana, la semaine dernière, alors qu'un camion de transport sécurisé a perdu son chargement, au grand bonheur des automobilistes qui le suivaient.

Le camion renforcé de la compagnie Brinks a apparemment eu un problème mécanique, puisque sa porte arrière s'est ouverte en chemin, son contenu s'envolant au vent, raconte ABC News.

Une citoyenne qui circulait sur l'autoroute a capté des images des passants qui se sont arrêtés pour récupérer une part du magot.

Video from Jazmyne Danae shows people picking up money on the side of WB I-70 after it flew out of a Brinks truck; the truck lost $600K in cash https://t.co/t1TK7VNthh pic.twitter.com/0L78CN9DXb

Les policiers ont estimé la somme perdue à environ 600 000 $, rapporte le New York Times. Les autorités ont expliqué que certains sacs contenant des milliers de dollars, restés fermés, sont tombés du véhicule et ont été saisis par les automobilistes qui suivaient le camion.

La police de l'État de l'Indiana rappelle toutefois que de prendre possession de ces sommes d'argent est considéré comme un vol aux yeux de la loi.

A Brinks truck lost money in I-70 near Sam Jones Expressway. Troopers are investigating & following up on tips about people who stopped to take💰



Anyone who picked up money can be charged with theft



If you have money from the incident to return, contact the Indiana State Police