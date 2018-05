La Bourse de Toronto avance alors que le pétrole atteint un sommet de 3 ans

Le cours du pétrole brut a clôturé lundi au-dessus de la barre des 70 $ US le baril pour la première fois en plus de trois ans, ce qui a donné un coup de pouce à la Bourse de Toronto.

Le prix du brut a gagné 1,01 $ US pour terminer la journée à 70,73 $ US le baril. Il n'avait pas fermé au-dessus du seuil des 70 $ US depuis le 26 novembre 2014.

Cette croissance du cours du pétrole a stimulé le secteur de l'énergie de la Bourse de Toronto, ce qui a aidé l'indice composé S&P/TSX du parquet à gagner 79,23 points à 15 808,63 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a pris 94,81 points à 24 357,32 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a gagné 9,21 points à 2672,63 points. L'indice composé du Nasdaq s'est emparé de 55,59 points à 7265,21 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,74 cents US, en baisse de 0,01 cent US par rapport à son cours moyen de vendredi.

Ailleurs à la Bourse des matières premières de New York, le prix du lingot d'or a rendu 60 cents US à 1314,10 $ US l'once, tandis que celui du cuivre a retraité d'environ 1 cent US à 3,08 $ US la livre.