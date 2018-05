Le vendredi 4 mai au soir se déroulait le 9e Bal sucré au profit du Musée McCord à Arsenal art contemporain à Montréal. Notre photographe était présent pour immortaliser des styles de soirée chics!

Le Bal Sucré est une soirée-bénéfice au profit du Musée McCord, où tous les profits de l'événement sont versés à sa Fondation afin de subventionner les visites scolaires à tarif réduit au Musée. Ce programme permet à 10 000 écoliers du primaire et secondaire de découvrir les collections du Musée McCord et d'apprendre à mieux connaître notre histoire, nos gens et nos communautés.

Déjà à sa 9e édition, cet événement est devenu l'un des plus courus de Montréal. Chaque année, plus de 1 000 jeunes professionnels âgés de 25 à 40 ans s'y donnent rendez-vous afin de partager leur passion pour l'histoire et la culture de Montréal.