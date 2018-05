Si vous êtes stressé, c’est peut-être de la faute à Trump

Trump a-t-il déjà perturbé votre sommeil ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Une analyse des données d'un petit appareil porté par 11 600 volontaires révèle des corrélations intrigantes.

Et si ça devait se confirmer, ce ne serait pas vraiment une surprise. On sait depuis longtemps que le stress a un impact sur le sommeil, au point de causer des insomnies et de perturber le rythme cardiaque. Mais lier tout cela à des événements précis est difficile : tout au plus peut-on parfois l'associer à un événement difficile dans notre vie personnelle. Mais l'associer à l'actualité nationale ou internationale, c'est une autre paire de manches...

L'appareil en question, testé par la compagnie Nokia, s'apparente à une montre. Il peut recueillir des données allant du rythme cardiaque à la distance marchée dans une journée. Entre autres choses, les chercheurs ont constaté que, entre avril 2016 et avril 2017, la proportion de gens dont les données étaient « désynchronisées » par rapport à la moyenne de la population avait grimpé de 30 % après l'élection de Trump ; le rythme cardiaque moyen était passé de 66 à 70 battements par minute à partir du jour de l'élection ; et dans les jours suivant le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne — le Brexit — le temps moyen de sommeil chez les volontaires britanniques a décliné de 10 %.

Les chercheurs affirment avoir tenté en vain de trouver d'autres explications, comme des variations saisonnières ou des facteurs environnementaux. Ils pensent que ces données préliminaires mériteraient à présent d'être comparées à des recherches cliniques en cours ou à venir sur des patients tentant de combattre leur stress.

À VOIR AUSSI