Ryan Reynolds se confie sur son combat contre l'anxiété

Si le personnage de Deadpool est extraverti et d'une arrogance à toute épreuve, il n'en est pas de même pour l'acteur qui l'interprète. Ryan Reynolds, à l'affiche du film "Deadpool 2", en salles le 18 mai, a confié devoir gérer au quotidien son anxiété, dont il souffre depuis toujours.

"Je souffre d'anxiété, j'ai toujours souffert d'anxiété", a expliqué l'acteur de 41 ans dans une interview accordée au New York Times le 2 mai. "Je parle aussi bien de l'anxiété légère genre 'ce truc me rend anxieux', que des profondeurs les plus sombres du spectre de l'anxiété, ce qui n'est vraiment pas drôle".

Au-delà de son attitude détendue et du glamour du couple qu'il forme avec l'actrice Blake Lively, Ryan Reynolds est en fait décrit par le journal comme un homme "à bout de nerfs", "soumis à un stress intense et à de la nausée avant chaque apparition sur un plateau de télévision", jusqu'à "être convaincu qu'il va mourir".

Une anxiété qui remonte à l'enfance

Lorsqu'il jouait dans la série TV de ABC "Un toit pour trois", dans les années 1990 et au début des années 2000, "il allait même jusqu'à jouer au chauffeur de salle, en partie pour s'attirer les faveurs du public, mais surtout pour éloigner sa panique ou, comme il le dit lui-même, 'son énergie d'avoir juste envie de vomir'", explique le quotidien américain.

Mais son anxiété remonte à bien avant sa carrière d'acteur. Ryan Reynolds dit avoir grandi dans un environnement difficile, notamment à cause de sa relation compliquée avec son père, mort en 2015 après s'être battu 20 ans contre la maladie de Parkinson.

Petit, il passait la plupart de son temps à essayer de ne pas inquiéter son père, en faisant en sorte que leur maison de Vancouver soit toujours extrêmement propre. "Quand vous stressez les enfants, vous ouvrez la voie à un étrange paradoxe: ils doivent d'un coup assumer des choses qu'ils ne sont pas censés assumer", confie l'acteur.

Mais son père lui a fait rencontrer des monstres de la comédie, comme Buster Keaton et Jack Benny, qui l'ont aidé à développer son sens de l'humour, aujourd'hui sa marque de fabrique. Reynolds admet d'ailleurs qu'il utilise cette qualité comme un "mécanisme d'autodéfense". Faire la promotion de "Deadpool" en costume et dans son personnage, par exemple, l'aide à combattre son stress. On imagine que l'acteur devait être très détendu lorsqu'il a tourné trollé un message d'anniversaire enregistré par Hugh Jackman...

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.