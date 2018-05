Du 25 au 27 mai, le Festival BD de Montréal (FBDM) vous donne rendez-vous au parc La Fontaine pour célébrer sa 7e édition. Rencontres, expositions, ateliers, séances d'animation ou tables rondes, les organisateurs ont concocté un programme alléchant pour vous faire vivre le meilleur du 9e art.

Des bédéistes de renom comme Siris, Penelope Bagieu, Dame Darcy, Pascal Jousselin, Edgar Kosma, Pierre Lecrenier, Miki Yamamoto et Yokoi Sanpo seront certains des invités de la manifestation qui se déroulera le temps d'un week-end, une opportunité de les rencontrer en chair et en os.

Des moments immanquables. En présence d'artistes, des tables rondes permettront aux amateurs de comprendre comment réaliser le métier de bédéiste à travers la formation ou le monde de l'édition. Quelques propositions permettront également de prophétiser sur l'avenir de la BD ou de découvrir l'influence du manga sur les bédéistes de chez nous.

Bilingue et ouvert à toute la famille, le FBDM a sélectionné un certain nombre d'ateliers dont les thèmes varient entre la poésie, l'humour, les capacités artistiques et la nudité. Le tout expliqué sous le prisme de la bande dessinée. Les dessinateurs en herbe pourront également tester leur savoir-faire en compagnie de personnalités aguerries.

Côté expositions, Les mille planètes de Valérian et Laureline sera l'occasion de plonger dans la foisonnante série de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, qui a récemment eu droit à une adaptation cinématographique à grand déploiement signé Luc Besson. Le festival proposera aussi une rétrospective dédiée au travail inclassable de Siris, bédéiste québécois et pionnier de la BD montréalaise.