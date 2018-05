Petit lexique des expressions employées par la génération Z

La génération Z, celle qui suit les fameux milléniaux, est une curiosité sans fin pour leurs aînés. Nés après 1995, ils entrent dans la vingtaine et commencent à entrer dans le milieu de l'emploi.

De leur façon d'aborder la vie en passant par leur façon de rencontrer l'amour, la génération Z soulève des questionnements. Un autre aspect qui cause l'étonnement: les expressions employées par cette génération. Parce que «cool», «hot» et «nice» sont déjà de l'histoire ancienne...

Une description d'une sortie banale dans un bar peut rapidement ressembler à une autre langue pour une personne plus âgée.

Chaque groupe d'amis a ses propres expressions propres à sa région, son université ou ses émissions favorites.

Voici quelques expressions employées par les «jeunes de nos jours» décodées afin de faciliter votre compréhension.

Commençons par les classiques:

Yolo:

You Only Live Once. Un adage qui se cache derrière certaines mauvaises décisions et qui est très efficace pour justifier une décision manquant de jugement. En résumé, tu n'as qu'une vie à vivre.

via GIPHY

Swag:

Swag est un synonyme de style. Il peut être employé comme substantif ou comme adjectif, selon le contexte.

via GIPHY

Lit:

«C'est lit!» Autrement dit, «c'est excitant». Terme pour démontrer son enthousiasme et son approbation.

Aight:

Ce mot aux sonorités peu attrayantes est l'équivalent du traditionnel OK.

Passons maintenant aux expressions relatives au monde de l'amour et des rencontres:

Ghoster:

Se faire ghoster est maintenant devenu commun dans le monde des rencontres. On emploie ce verbe lorsque quelqu'un disparaît subitement, sans préavis et sans répondre aux messages texte. Lâche, vous dites? On abonde dans le même sens!

via GIPHY

Dickpick:

Ces fameuses photos, souvent très explicites et parfois non demandées, sont des photos du pénis de la personne rencontrée. Déclinées dans différents styles artistiques, le principe reste toutefois le même. Le phénomène est si fréquent qu'un site internet a été créé afin de noter les photos de pénis reçues. Des heures de plaisir pour les curieux, à éviter pour les yeux chastes!

Fuckboy (ou Fuckboi):

Le fuck boy est un garçon qui souhaite multiplier les conquêtes au détriment d'un lien d'affection. Ce mot a une connotation négative et est majoritairement associé à un manque d'honnêteté.

Netflix and Chill:

Cette charmante expression semble être une invitation à venir écouter un film sur Netflix. La plupart du temps, c'est plutôt une invitation subtile pour se retrouver sous les draps.

Passons aux mots qui deviennent des verbes, des adjectifs, des noms...

Fuck:

Ce juron anglophone est employé à de nombreuses occasions afin de mettre l'emphase dans une phrase. Par exemple, «c'est fucking beau» qui se traduit par «c'est très beau». Parfois, il conserve son objectif initial reste un sacre.

Et maintenant les mots relatifs à Instagram.

Gram:

Certains ont jugé qu'Instagram était un mot incroyablement long et l'ont contracté à sa forme la plus simple. Gram est le diminutif du réseau social.

Instababe ou instagirl:

Les instababes sont des gens qui usent d'Instagram pour s'autopromouvoir. On les reconnaît aux nombreux clichés de leur minois et à leurs nombreux abonnés sur leur profil.

Instafamous:

Les instababes sont instafamous. C'est simplement être populaire sur le réseau social.

Et voici les termes employés pour démontrer son intérêt devant une situation:

Être down:

On le dit pour signifier qu'on est enthousiaste à une proposition ou qu'on participera.

Être on/ être off:

Dans la même lignée, on le dit surtout pour signifier que quelque chose nous titille et à l'inverse que notre intérêt n'est pas présent. Il peut aussi désigner un sentiment vis-à-vis une autre personne.

Être trigger:

Une expression utilisée pour exprimer une vive réaction, par exemple, à la suite d'un commentaire.

Worth:

Évidemment, son utilisation est la même qu'en anglais. Être worth ou ne pas être worth, veut dire que ça vaut la peine... ou pas.

Et un petit bonus si vous fréquentez les festivals de musique et les raves:

via GIPHY

Plur life:

Plur est un accronyme de Peace, Love, Unity et Respect (Paix, amour, unité et respect). On le voit souvent prononcé par des festivaliers arborant de nombreux bracelets de billes et des fleurs. Le terme definit un mode de vie guidé par la musique et le sentiment d'appartenance qui en découle.