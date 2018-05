Les nouveautés alcoolisées que vous voudrez boire cet été

La saison des terrasses, ça porte à boire. Pour inspirer votre prochain 5à7, on est allé piger dans les nouveaux alcools d'ici. Bière, vin, spiritueux... Quoi de neuf dans nos verres?

Gin tonic prêt-à-boire - Romeo's gin

Pas besoin de se casser la tête pour l'apéro, on opte pour le tout premier gin-tonic québécois prêt-à-boire élaboré par Romeo's gin. C'est frais, juste assez amer et se rapproche sérieusement de la version maison. En bouche, on relève des notes de baie de genièvre, concombre, aneth, lavande, amande et citron, le tout amalgamé à un tonic développé exclusivement pour la recette, à base d'essences naturelles de mandarine et de fleur de sureau.

Disponible en paquet de quatre cannettes de 250 ml à la SAQ - 14,80$.

Midway IPA - Goose Island

Bien houblonnée, mais légère, cette nouvelle bière du brasseur Goose Island coule on ne peut mieux sur le bord du barbecue. Son goût vif et rafraîchissant nous a beaucoup plu. C'est autrement dit la bière parfaite pour ceux qui veulent s'initier aux IPA.

Disponible dans certains marchés IGA et dépanneurs partenaires.

3,20$ pour une canette de 473 ml

Vermouth blanc Rouge gorge - Domaine Lafrance

Vous avez probablement tous entendu parler du divin vermouth Rouge gorge du Domaine Lafrance. Voilà que l'imposant pomiculteur-cidriculteur-distillateur récidive avec une toute nouvelle liqueur amère : un vermouth blanc nommé Rouge gorge blanc. Élaboré à base de cidre, il est plus doux, fruité et légèrement plus sucré que ses populaires compères à base de raisin, mais demeure très herbacé. On l'apprécie autant sur glace que dans un cocktail à l'heure de l'apéro.

Découvrez quelques recettes de cocktails à base du Rouge gorge blanc ici.

21,75$ à la SAQ

Bière Éphémère framboise rhubarbe - Unibroue

Chaque année, Unibroue sort une nouvelle version de sa blanche aux fruits Éphémère. Cette année, c'est le combo fraise-rhubarbe qui a inspiré le brasseur québécois. Pas pour une tarte, mais pour une bière de blé aux fruits de style belge. Le sucre de la fraise ainsi que l'acidité et les notes herbacées de la rhubarbe rendent cette broue explosive de fraîcheur. On la sert ultra froide et on la déguste en plein soleil.

Rosé Bù

Twitter

On ne peut pas parler d'été sans rosé. Juste à temps pour la belle saison, la sommelière Jessica Harnois lance un tout nouveau cru rosacé : un gris de Grenache rafraîchissant, légèrement acidulé et fruité que vous pourrez empoigner à l'épicerie. Sans être le meilleur dans sa catégorie, il risque de plaire à pas mal tout le monde à l'apéro.

13,35$ à l'épicerie

Le trou noir - BockAle

Pas de trou de mémoire le lendemain avec la toute nouvelle bière sans alcool de la microbrasserie québécoise BockAle. Après le succès de sa IPA sans alcool (qu'on vous vantait ici), elle lance une surprenante stout qui a du goût. On craque pour sa pointe d'amertume, sa robe noire opaque ainsi que ses agréables notes de café, de chocolat, et de noix grillées. On aurait préféré juste un tantinet plus d'effervescence, mais elle reste tout de même très satisfaisante pour une bière à 0,5% d'alcool.

4,49$ pour une canette de 473 ml - (taxes et consigne incluses) dans des points de vente sélectionnés.

