La 9e édition du Festival Chromatic étage par étage

Le Festival Chromatic est de retour pour une 9e édition consacrée à la créativité artistique. Du 26 mai au 2 juin, la manifestation mettra sous les projecteurs plus de 40 personnalités montréalaises et internationales dont les œuvres hétéroclites s'illustreront à travers plusieurs domaines allant de la photo à la vidéo, en passant par la sculpture, la peinture et l'expérience virtuelle.

À ce titre, Chromatic transformera cette année l'ancienne École des beaux-arts de Montréal en un véritable musée éphémère. À l'intérieur des quatre étages de l'édifice seront organisés quatre volets thématiques (Expo, Nuit, Pro & Kids), le tout illustré par les propositions des artistes d'art contemporain.

Notons que les soirées musicales feront vibrer l'ouverture et la clôture du festival. Disco, afro, house, techno ou électro seront au menu avec les présences de Seb Diamond et Seychelle. La scène de l'évènement Music Is My Sancturary sera investie par Pascale Project, Bowly, Bonbon Kajak et Akpossoul. D'autres DJ sont également attendus comme Jesse Futerman et 99 Wolves.