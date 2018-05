Cette nouvelle bouteille 100 % biodégradable pourrait sauver les océans

"Se débarrasser de la dépendance au plastique." Un leitmotiv qui sonne comme une énième bouteille lancée à la mer. Mais "Choose Water", une startup britannique basée à Londres et Edimbourg, est déterminée à sauver les océans avec - justement - une bouteille d'eau 100% biodégradable.

Fondée en 2016 par James Longcroft, un chimiste de 27 ans diplômé de l'Université de Durham (en Angleterre), l'entreprise a créé une campagne de financement participatif sur Indiegogo pour soutenir la production. Lancée le 1er mai dernier, la campagne a déjà atteint son objectif de 25 000 livres sterling (un peu plus de 43 500 $CAN) ce vendredi 4 mai.

Le secret de cet contenant éco-responsable? Une enveloppe extérieure faite de pâte à papier entièrement biodégradable et un revêtement intérieur étanche à la composition gardée secrète, mais 100% durable, non-toxique et naturelle, assure son créateur. Ainsi, la bouteille ne mettrait que deux à trois semaines à se désagréger une fois immergée dans l'eau. Son bouchon en acier devrait quant à lui mettre un an à disparaître.

La bouteille 'Choose', présentée par son créateur, James Longcroft:

Lutter contre la "plastisphère"

Actuellement, la production de plastique dépasse 320 millions de tonnes par an. Portée par le vent et la pluie, une grande partie de ces sacs, bouteilles, emballages, filets de pêche abandonnés et microparticules s'agrègent dans plusieurs zones des océans, sous l'effet de vortex formés par les courants marins. Ainsi, 80% des déchets en mer proviendraient de la terre ferme et menacent animaux et écosystème.

"Notre bouteille ne nuit pas à l'environnement, elle se dégradera en l'espace de quelques semaines dans l'océan ou dans une décharge et elle peut être recyclée. Donc peu importe où elle finit, elle ne provoquera aucun dégât", explique James Longcroft dans cette vidéo de présentation.

Mieux vaut tard que jamais

Mais l'entreprise n'a pas toujours eu des intentions aussi vertueuses envers l'environnement. Lors de sa première année d'existence, "Choose Water" fabriquait des bouteilles d'eau conventionnelles, autrement dit en plastique. Ce n'est qu'en 2017 que son dirigeant, après un séjour en Gambie, a pris conscience de l'impact de la "plastisphère" sur l'environnement. "Choose Water" a même décidé que 100% de ses bénéfices seront reversés à l'ONG "Water for Africa" qui oeuvre pour un meilleur accès à l'eau potable.

Sauver les océans, une bouteille à la fois

"Je veux fournir une alternative au plastique. Même si notre bouteille ne représente qu'un demi-pour cent de toutes celles utilisées, cela représente tout de même des millions de bouteilles", a expliqué James Longcroft à l'Evening Standard.

Si "Choose Water" va avoir du mal à s'imposer sur ce marché dominé par le plastique, ce projet idéaliste semble toutefois arriver à point nommé. Le 26 avril dernier, le Royaume-Uni a adopté le "UK Plastic Pact", un projet de loi qui vise à interdire la commercialisation d'objets en plastique à usage unique. En France depuis le 31 août 2016, un décret vise à limiter l'utilisation des gobelets, verres, et autres assiettes jetables en matière plastique d'ici au 1er janvier 2020.

