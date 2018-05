Ce jean à lacets donne plutôt l'impression d'être enroulé comme un rôti de bœuf

La mode a ses raisons que la raison a parfois du mal à comprendre. Après le jean "string" au succès surprise, le jean "rôti de bœuf" lacets tente lui aussi de s'imposer sur le devant de la scène. Avec des retours plus... mitigés. L'idée vient de la marque Fashion Nova, comme le remarque le site d'actualités Metro.

Le "pantalon", un terme qu'il convient ici d'utiliser entre guillemets, est vendu au modeste prix de 64$ canadiens et se compose d'une partie en lacets blancs, à attacher autour des jambes, et d'une partie en denim bleu clair qui cache l'entrejambe. Le derrière du pantalon est toutefois plus couvert comme le montre une rapide recherche sur le site.

Bien évidemment, sur Instagram, les gens réagissent, beaucoup!

- Tout d'abord, les questions, légitimes: "Mais qui pourrait porter ça?" interpelle quelqu'un, "Comment est-ce que l'on est censé l'enfiler c'est n'importe quoi", continue un autre "Comment est-ce que l'on porte des sous-vêtements?", soulève, à juste titre une abonnée, tandis que certains s'interrogent quand même sur leurs intentions: "est-ce que c'est mal de vouloir l'acheter?" se demande sérieusement cette commentatrice.

- Viennent ensuite les remarques, sous le coup de l'émotion: "Je suis inquiète", écrit une internaute, "c'est un grand non", déclare une autre, "J'ai l'impression que ça va un peu trop loin..." , alors que plusieurs invitent la marque à "virer toute leur équipe".

- Puis c'est au tour des moqueries, plus ou moins justifiées: "Vous avez dit saucisson?" (en français s'il vous plaît), "Vous nous faites ressembler à des jambons", nuance celle-ci, "imagine les traces de bronzage!!!!" rigole une autre à grand renfort d'émojis, "donc vous voulez couper la circulation sanguine de vos jambes", pointe ironiquement du doigt un commentateur pragmatique.

Bref, le produit ne fait pas l'unanimité en commentaires. Et pourtant, comme le fera remarquer un internaute observateur, l'influenceuse mode et beauté Melly Sanchez suivie par plus d'un million de personnes l'a déjà adopté:

Comme quoi, les tendances se trouvent partout. Notons par ailleurs que le produit est déjà épuisé dans 4 tailles sur 8.

La marque Fashion Nova semble d'ailleurs jouer sur l'engouement du "jean lacets", et a mis en ligne une version "ceinturée" mais tout aussi surprenante. Avec presque autant de divisions en commentaires.