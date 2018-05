Que ce soit lors d'un dimanche ensoleillé ou celui de la fête des Mères - qui est à nos portes en passant - s'attabler devant un copieux brunch est toujours réjouissant!

Pour orienter votre choix d'adresse, le site de réservation en ligne Opentable a listé les meilleurs restaurants selon les commentaires de ses utilisateurs. Parmi le top 100 au Canada, 11 adresses québécoises sont sorties du lot. Les voici :

Altitude - Casino de Mont-Tremblant – Mont-Tremblant, QC

Arôme - Casino du Lac Leamy – Gatineau, QC

Banco Bistro - Casino du Lac Leamy – Gatineau, QC

Bar George – Montréal, QC

Bistro Nolah – Dollard-Des-Ormeaux, QC

H4C Place St-Henri – Montréal, QC

Lov de la Montagne – Montréal, QC

Pavillon 67-Resto Casino – Montréal, QC

Renoir – Montréal, QC

Rosélys – Montréal, QC

Salmigondis – Montréal, QC

Si vous comptiez bruncher le 13 mai pour la fête des Mères, faites vite, les places se font de plus en plus rares. Les données d'Opentable révèlent que 50% des tables sont réservées cinq jours à l'avance et qu'il y a beaucoup plus de réservations pour quatre que pour tous les autres jours de l'année.

