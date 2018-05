Délit de fuite: une femme traînée par un véhicule à Montréal

Une femme de 49 ans a été traînée par un véhicule sur 250 mètres, au centre-ville de Montréal, mercredi soir.

Le délit de fuite est survenu à l'intersection des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, vers 20h10.

Délit fuite blessé. Notre-Dame et Cathedrale. Véhicule suspect en fuite. Victime blessures haut et bas corps stable. Enquêteurs #SPVM sur place. Notre-D fermé entre Robert-B et Peel. Cathedrale entre Notre-D et St-Jacques. #MtlCircul pic.twitter.com/qKWhBbXJN1 — Police Montréal (@SPVM) 3 mai 2018

Un possible conflit aurait débuté entre la victime et un ou des suspects à l'intersection des rues Robert-Bourassa et Notre-Dame, a rapporté le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

La femme serait restée accrochée au véhicule qui prenait la fuite pour une raison qui reste a être déterminée.

Elle aurait été traînée sur la rue Notre-Dame, de la rue Robert-Bourassa jusqu'à la rue de la Cathédrale, puis serait tombée au sol.

La femme a été transportée dans un hôpital pour des blessures sérieuses au haut et au bas du corps. Son état est stable, ont précisé les policiers.

Le véhicule a quitté les lieux dans une direction qui est inconnue aux policiers. Aucune arrestation n'a été faite pour le moment.

Des policiers ont visité en soirée des édifices adjacents à la scène pour récupérer des vidéos qui pourraient servir à leur enquête, a précisé le porte-parole du SPVM, Benoit Boisselle.

Plusieurs témoins ont collaborré avec les enquêteurs qui tentent de comprendre les événements et leur chronologie.