Entre disparités salariales, affaire Weinstein et polémique autour de Woody Allen, à une semaine du festival de Cannes, Cate Blanchett se livre sur les débats qui secouent sa profession.

Dans un entretien accordé au magazine Variety ce mercredi 2 mai, l'actrice oscarisée confirme avoir été harcelée sexuellement par le producteur déchu. Ne souhaitant pas donner plus de détails, l'actrice australienne met l'accent sur le fait qu'elle n'aurait "jamais fait ce qu'il lui demandait de faire". "Il me faisait mauvaise impression", explique-t-elle. "Il ne faisait que me répéter 'nous ne sommes pas amis'".

"Je pense qu'il s'en est pris -comme la plupart des prédateurs- aux plus vulnérables", continue l'actrice de 48 ans, à propos du producteur Harvey Weinstein, accusé de viol, harcèlement ou agression sexuelle par plus de 100 femmes.

Mais ce n'est pas le seul homme influent que l'actrice pointe du doigt. Dans son viseur, se trouve aussi le réalisateur Woody Allen, qui est accusé par sa fille adoptive, Dylan Farrow, d'avoir abusé d'elle sexuellement quand elle avait sept ans.

Cate Blanchett, qui a plusieurs fois travaillé avec le réalisateur de 82 ans, -notamment sur le film Blue Jasmine pour lequel elle a décroché l'Oscar de la meilleure actrice-, estime que cette affaire doit être rééxaminée: "Clairement, Dylan Farrow a vécu dans un monde de souffrance, et si l'affaire n'a pas été correctement traitée, elle doit alors retourner devant les tribunaux", affirme l'actrice d'Aviator.

Lorsque la journaliste de Variety lui pose la question de savoir si elle serait capable de retravailler avec Woody Allen ou Harvey Weinstein, l'actrice répond qu'elle ne pense pas qu'Harvey Weinstein reproduira un film un jour. Concernant le cas Woody Allen, elle est plus nuancée. "Il a écrit des rôles incroyables pour les femmes. Mais lorsque j'ai travaillé avec lui, je n'avais aucune idée de ce qu'il se passait."

Mais Woody Allen et Harvey Weinstein ne sont pas les seuls avec qui Cate Blanchett ne souhaite plus être associée. "Il y a beaucoup de réalisateurs dont j'ai entendu parler (...) avec qui je ne travaillerai plus, même s'ils n'ont jamais posé un doigt sur moi", précise-t-elle. "Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne veut plus travailler avec ces gens", souligne-t-elle en faisant référence à la façon qu'ont certains producteurs ou réalisateurs de traiter leurs équipes.

Elle révèle avoir aussi refusé un rôle pour disparité salariale. Elle aurait été moins payée que son collègue masculin. "Si un acteur apporte une contribution profonde et cruciale pour le film, alors il devrait être rémunéré en conséquence. Mais quand cette rémunération est différente uniquement à cause de votre sexe, c'est ridicule", conclut l'actrice.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

