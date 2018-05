Le certificat de naissance du nouvel enfant royal a été délivré mardi, ce qui a rendu officiel son nom que l'on avait déjà annoncé: Son Altesse royale prince Louis Arthur Charles de Cambridge.

Mais un élément du document est très amusant et il s'agit de l'endroit où sont inscrits les emplois de ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge.

«Prince du Royaume-Uni» et «Princesse du Royaume-Uni», ça se place très bien dans un curriculum vitae!

Le prince William a apposé sa signature au bas du document. On verra si le plus jeune fils du duc de Cambridge aura une écriture plus lisible que celle de son père!

Par contre, l'utilisation du titre de «princesse» pour Kate Middleton soulève des questions.

