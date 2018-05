BIEN-ÊTRE

Voici dans quoi seront conduits le prince Harry et Meghan Markle après leur mariage

Comme William et Kate en 2011, le prince Harry et Meghan Markle seront conduits dans une calèche royale lors de la procession prévue à Windsor juste après leur mariage le 19 mai. Harry et Meghan ont fait le choix d'un landau Ascot et seront escortés par le Régiment de cavalerie de la Maison royale.