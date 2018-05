NOUVELLES

Mongolie: un «cocktail à l'oxygène» contre la pollution?

Tisanes purifiantes pour soulager les poumons et «cocktails à l'oxygène»: face à l'épais brouillard gris-brun qui recouvre Oulan-Bator, capitale la plus froide et la plus polluée au monde, un juteux business se développe, promettant aux Mongols de lutter contre les effets du «smog» sur la santé.