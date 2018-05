Isabelle Racicot, nouvelle tête d'affiche de V

La «reconstruction» se poursuit à V, où beaucoup d'énergie est consacrée à la redéfinition du mandat de la chaîne et l'élaboration d'une grille horaire qu'on annonce «plus cohérente et novatrice».

C'est dans cet ordre d'idées que la station a confirmé, ce mercredi 2 mai, qu'Isabelle Racicot fera partie de ses nouvelles têtes d'affiche dès l'automne 2018.

L'animatrice sera à la barre de l'émission Je suis chef, une nouvelle compétition culinaire ouverte autant aux professionnels qu'aux chefs amateurs, dont 13 épisodes de 60 minutes ont déjà été commandés.

Chaque semaine, six nouveaux participants devront cuisiner des recettes simples à leur façon pour tenter d'impressionner l'animatrice et les juges invités (parmi lesquels on confirme déjà Bob le Chef et Danny Smiles).

Parmi les participants, on retrouvera trois personnes oeuvrant dans le domaine de la restauration, et trois passionnés de cuisine n'ayant pas fait carrière dans le milieu. Bref, d'un côté, des professionnels ayant tout à perdre, et de l'autre, des amateurs ayant tout à gagner.

D'ailleurs, ni l'animatrice ni les juges ne sauront qui est qui avant la fin de l'émission.

En plus «d'avoir le bonheur de passer une demie-journée avec moi», lance Isabelle Racicot à la blague, les participants courront la chance de remporter 2000 $ en argent.

Bien qu'il n'y ait rien de définitif, V réserverait la case horaire du lundi à 20 h à Je suis chef, ce qui mettrait la nouvelle création québécoise en compétition directe avec les grosses séries de TVA et de Radio-Canada. Un détail qui n'inquiète pas outre mesure l'équipe de production, qui insiste sur le fait que la chaîne désire - justement - aller à contre courant de ses principaux concurrents.

Vous croyez avoir ce qu'il faut? Vous pouvez déjà proposer votre candidature au Noovo.ca

