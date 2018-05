Comment rénover sa terrasse sans se ruiner?

C'est une question qu'un grand nombre d'entre nous se posent à la sortie de l'hiver. En jetant un coup d'oeil par la fenêtre, on réalise que le bois en a pris un coup dans l'aile. Craquelé, peinture défraîchie, il est question d'esthétique, mais aussi de salubrité de votre bois. Comment l'entrenir et optimiser votre terrasse tout en embellissant l'espace?

Nous avons interviewé Ève Champagne, designer d'intérieur notamment à l'émission «C'est quoi ton plan? » diffusée sur Canal Vie.

Que faut-il d'abord et avant tout prendre en considération avant de se lancer dans les travaux?

« Avant de vous lancer, (re)délimitez les zones de votre terrasse telles que repas, repos, jardinage, jeux ainsi que la circulation même lorsqu'il s'agit d'une petite surface. Pour bien délimiter les différentes aires, on prend en considération la porte d'accès ainsi que les heures d'ensoleillement - et l'éclairage.»

Tes conseils?

« Mettez la salle à manger proche de la cuisine. Pensez qu'il faut 24 pouces derrière chaque chaise. Les banquettes, c'est une bonne manière d'économiser l'espace, on les glisse sous les tables. »

« Il est important de connaître ses besoins! Il ne faut pas acheter pour acheter. Et bien sûr s'assurer de pouvoir ranger tout ce qu'on achète. »

Pour l'intimité ou le soleil, les toiles qu'on appelle voiles d'ombrage. À installer à la verticale ou à l'horizontale. C'est un projet d'Ève Champagne ci-dessous.

Un truc pour économiser?

«Acheter en fin de saison pour profiter des rabais et aller également sur les sites de vente en ligne de particuliers.»

Comment bien éclairer?

«Les guirlandes sont des must! On peut aller éclairer des zones particulières et embellir les espaces - et ce n'est pas un effet de mode. Une astuce intéressante, retro-éclairer la végétation avec des lumières de Noël aux DEL.»

Comment rentabiliser notre terrasse?

«En se procurant un système de chauffage d'appoint, on pourra utiliser notre terrasse le plus longtemps possible. Il faut pour cela faire venir un électricien et se procurer des bonbonnes sécuritaires.»

Pour notre terrasse dont la peinture s'écaille et dont le bois mérite d'être traité, que fait-on?

«On retire la vieille peinture à l'aide d'une machine à poncer ou d'un jet d'eau à compression. On laisse bien sécher ensuite si l'on a opté pour l'eau. Ensuite, il y a les options suivantes qui s'offrent à vous: le vernis ou l'huile. Je préfère cette dernière personnellement. Elle permet au bois de mieux respirer et de bien vieillir. Il faut appliquer deux couches. Les options sont à l'infini concernant les couleurs notamment dans la gamme Livos.»

Si la terrasse est simplement sale, un balai brosse et de l'eau permettront de nettoyer les taches. Pour retirer le gris si il y a, on utilisera un produit à cet effet (à ne pas appliquer en plein soleil.)

Quelle est la tendance forte du printemps?

« Le bois délavé, le blanc! »

Tes trucs à toi, c'est quoi?

« Les plantes bien sûr et aussi la récupération. Exemples: recyclez les boîtes en métal (thé, café), les chaudières en acier galvanisé, un vieux coffre en bois, un panier, des boîtes de vin de la SAQ (5$ à la SAQ) qu'on peut utiliser comme table d'appoint. Sans oublier les étagères à placer sur les clôtures qui permettent de créer des volumes. »

Mais pas n'importe quelle plante grimpante?

«Attention à la vigne vierge qui peut causer des problèmes. Les haricots sont une bonne option par exemple ou les gloires du matin et pois de senteur.»

Il ne vous restera plus qu'à chiller sur votre terrasse ensoleillée.