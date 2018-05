Une automobile a été découverte mercredi matin pendant dans le vide, retenue par un câble attaché au pont de Don Valley, à Toronto, rapportent des médias locaux, dont Global News.

La police de Toronto avait indiqué qu'il s'agissait d'un tournage pour le cinéma, avant de se raviser et d'affirmer qu'elle n'avait approuvé aucune production à cet endroit, indique CTV News. La raison de la présence de cette voiture est toujours «inconnue», informe le corps policier.

Le câble qui retenait la voiture a été coupé vers 10h, relate CP24, par des pompiers pour s'assurer qu'elle ne blesse personne.

Le maire de Toronto, John Tory, s'est dit surpris de l'événement insolite. «Heureusement, ce qui se trouve sous le pont n'est pas un quartier résidentiel ou une autre rue, mais des espaces verts», a-t-il commenté à CP24, soulagé.

L'enquête policière se poursuit alors qu'on ignore qui a pu réaliser cette mise en scène.

Certains Torontois ont paru amusés par toute cette histoire. Quelques-uns pensaient même qu'il s'agissait d'un coup de l'homme-araignée:

Spider-Man is a menace! He's a thug and a criminal! Front page:

Masked web head steals car from nun#Toronto#spiderman pic.twitter.com/N9NUNn9qHY — Alex Young (@thealexyoung) 2 mai 2018

«Spider-Man est une menace! C'est un criminel! À la Une: Une tête masquée vole l'auto d'une nonne»

@cp24 @JohnTory If police are looking for the reason why there's a car dangling from a bridge in Toronto Why don't they just ask the source himself the person that prob put that car there pic.twitter.com/AbIkofOpZw — HH_Toronto (@HH_Toronto) 2 mai 2018

«Si la police cherche à savoir pourquoi une auto pend d'un pont à Toronto, pourquoi n'interroge-t-elle pas la source elle-même. la personne qui a mis cette voiture là»

Toronto police aren't saying whether dangling car at Millwood Bridge is part of a movie shoot or if it's a prank. pic.twitter.com/3BxIjhivBp — David Woodard (@davewoodardnews) 2 mai 2018

«La police de Toronto ne sait pas si la voiture qui pend sur le pont fait partie d'un film ou si c'est une blague.»

The car is every person I know working in the creative industry in Toronto.



The bridge is our ability to live in this city. https://t.co/sszA4sWGrI — Sarah Kurchak (@fodderfigure) 2 mai 2018

«L'auto est toutes les personnes que je connais travaillant dans la création à Toronto. Le pont est notre habileté à vivre dans cette ville.»

Looks like art to me. Police investigating how car ended up dangling off Toronto bridge https://t.co/8G93A7XzQI — Bruce LaBruce (@BruceLaBruce) 2 mai 2018

«Pour moi, c'est de l'art»

Glad I was not in this carpool #cardangling #carpool.

Car dangling from Toronto bridge causes confusion for commuters https://t.co/9kB1BPQw7o — gary1234 (@gary002) 2 mai 2018

«Je suis content de ne pas avoir pris ce covoiturage»