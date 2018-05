Saison 2018-2019 de Quat’Sous: le pouvoir du théâtre

Le théâtre de Quat'Sous déploiera sa nouvelle saison sur les différentes facettes du pouvoir. Le pouvoir politique, sexuel, autoritaire, de la parole ou de l'argent, mais aussi et surtout, le pouvoir de libérer les possibilités artistiques à travers six propositions originales.

Dès le 4 septembre prochain, la pièce Barbelés d'Annick Lefebvre, auteure de J'accuse. Monté à Paris à La Colline (théâtre national sous la direction du Québécois Wadji Mouawad), ce monologue porté à pleine voix par Marie-Ève Milot et mis en scène par Alexia Bürger a été acclamé par la critique française durant sa présentation outre-Atlantique.

En automne prochain, Chapitres de la chute - La saga des Lehman Brothers de l'Italien Stefano Massin. Véritable fresque relatant la fondation du capitalisme via le périple migratoire aux États-Unis de deux frères juifs originaires de Bavière jusqu'à la crise des subprimes de 2008, l'œuvre ambitieuse offre une réflexion vertigineuse sur l'état de notre civilisation occidentale. Avec Louise Cardinal, Vincent Côté, Catherine Larochelle, Didier Lucien, Igor Ovadis et Olivia Palacci.

Écosse et Québec

Suivra en novembre, Souveraines, un portrait sur toutes ces grandes femmes marquantes en politique, d'Isabelle de Castille à Hillary Clinton, en passant par la reine Victoria et même Pauline Marois! Ensuite au début de l'année 2019, Évelyne de la Chenelière, Justin Laramée et Christian Bégin monteront sur les planches pour Noir de Jérémie Niel, une réflexion non dénuée d'humour sur la peur et la culpabilité.

En fin de saison, Scène de la vie conjugale sera l'occasion de retrouver Évelyne de la Chenelière aux côtés de James Hyndman qui signe également la mise en scène de cette pièce sur le couple que l'on doit au grand cinéaste suédois Ingmar Bergman.

Du 26 février au 23 mars 2019, le Théâtre PÀP – la compagnie résidente du Quat'Sous – offrira Première neige/First Snow, résultat d'une collaboration avec le National Theatre of Scotland et Hôtel-Motel.

Au cœur de cette plongée dans deux territoires dont les indépendances sont encore à concrétiser, il sera question d'identité, de souveraineté, de nation et de mondialisation. Sur scène, une distribution à la fois écossaise et québécoise composée de François Bernier, Marilyn Castonguay, Guillermina Kerwin, Thierry Mabonga, Fletcher Mathers, Harry Standjofski et Isabelle Vincent.

Détails: quatsous.com