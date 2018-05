Les cheveux font des vagues pour les beaux jours

Pour ce printemps-été attendez-vous au retour des cheveux vagués, un classique de saison. Imaginez votre crinière façon "je fais du surf" parfaitement ondulée sans avoir rien fait. C'est l'une des tendances fortes qui se dessinera plus nettement dans les semaines à venir.

Les stars ont déjà plongé pour ce courant dominé par les embruns et l'air iodé. Vive le look californien!

Gigi Hadid: toujours une longueur d'avance sur les tendances

La bonne nouvelle?

Fini le fer plat et le séchoir, si on laissait nos cheveux sécher à l'air libre? On leur appliquera un produit adapté (crème ou spray) pour leur apporter la texture souhaitée. Une astuce? Tête en bas, on travaille la chevelure à la main en froissant délicatement les cheveux histoire de leur apporter du volume et un vagué naturel. Autre truc? Se faire une tresse et la conserver toute la nuit, au réveil mouvements assurés!

L'utilisation du fer et du séchoir tous les jours cause des dommages à nos crinières. La couche huileuse et la kératine des cheveux, toutes deux responsables d'une chevelure en santé, sont agressées par la chaleur et s'abîment à force d'un contact régulier avec les appareils chauffants. Une trop importante quantité de chaleur peut même amener la cuticule à se rompre et donc, les cheveux à devenir secs et cassants. Attention!

La version effet mouillé sur longue chevelure.

Chevelure façon sirènes. Coachella est un bon baromètre de ce qui se fera de mieux cet été.

Des vagues sur carré court, rien de plus chic! Démonstration par Olivia Palermo.

