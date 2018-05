Les 11 meilleurs restaurants de salades à Montréal

Les beaux jours arrivent. Vite, ça presse, on veut de la fraîcheur dans notre assiette. Voici les 11 meilleures adresses où trouver de succulentes salades dans la métropole.

Café Parvis

La salade Chou rouge du Café Parvis

À notre avis, les meilleures salades sont chez Café Parvis. Elles sont toujours savoureuses, originales et on peut en commander en portions pour une, deux ou quatre personnes. On a récemment craqué pour la Céleri-rave, une César revisitée (sauce ranch à l'ail confit, noix de Grenoble à l'érable, pain frit & parmesan) ou encore pour la Chou rouge (calmar mariné, fenouil confit, endive, aneth, oignons frits & vinaigrette crémeuse au citron préservé). On a hâte d'en remanger une sur la coquette terrasse cet été.

Olive & Gourmando

On aime chaque fois redécouvrir la toujours succulente et nourrissante «salade de la semaine» d'Olive & Gourmando. Si les ingrédients qui la composent nous plaisent moins, on se tourne vers la délicieuse salade Caesar ou l'asiatique #24, toujours au menu.

Sumac

On craque pour les généreuses portions de salades moyen-orientales de Sumac. En vente de 5$ à 9$ - donc à prix d'ami -, elles sont toujours hyper fraîches et débordantes de saveurs. On ne sait jamais laquelle choisir.

Foodchain

On aime bien les salades faites en quelques secondes de Foodchain (qu'on vous parlait ici lors de l'ouverture). On y retourne pour la Comcombre Pickle (fromage, menthe, persil, rabiole, radis, échalote, sauce moutarde) ou encore la Chou Radis (oignon vert, persil, sauce kimchi).

Brasserie Bernard

On y revient toujours pour manger la délicieuse salade de pieuvre grillée avec tomates, olives et vinaigrette à l'origan.

Monsieur Resto + Bar

Toujours sympathique de passer par cette petite adresse de la rue Bleury. Mais ce qui nous comble vraiment est la salade Di Buffala Artisanale (fenouil mariné, graines de tournesol, pesto d'épinard, chips de prosciutto, tomates cerises et l'huile d'olive).

Restaurant Gus

Quand on pense à Gus, on a envie d'y déguster une bonne pièce de viande apprêtée à la perfection, mais on y fait aussi une excellente salade César. La meilleure en ville, selon certains. Elle est constituée de laitue, pancetta, anchois, câpres, parmesan, croûtons maison et poivrons rouges. On y ajoute parfois même du homard ou du caviar!!!

Kazu

Tous ceux qui ont fait la file devant ce mini resto de la rue Sainte-Catherine savent que l'attente en vaut toujours la peine. On y revient toujours pour le bol de saumon et thon sur nid de salade et de riz. Le tout couvert de nouilles soufflées croustillantes et d'une vinaigrette divine!

Liv Salades

On a un sacré faible pour les toujours très colorées bols de Liv Salades. Le chef crée une nouvelle version toutes les semaines et vous permet de modifier ses recettes à votre guise pour les personnaliser.

Jatoba

On va au Jatoba pour ses fins poissons et fruits de mer aux saveurs asiatiques, mais aussi pour ses délicieuses salades. On est tombé en amour avec la salade The Wedge (laitue iceberg, riz soufflé, tomates raisins, saumon fumé, ciboulette et won ton croustillante, vinaigrette sésame acidulée.

Mandys

Avec leur imposant choix de salade, on ne se trompe jamais en allant chez Mandys. Pas pour rien que la file est toujours longue devant leurs comptoirs les midis.

